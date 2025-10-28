Россия планировала захватить Покровск еще год назад, однако Силы обороны Украины сорвали планы Кремля, нанеся врагу значительные потери, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о потерях РФ в Добропольской операции

— На Покровск они бросили такие силы, что Украина не может на одно направление отдать столько. Один к восьми. Вы представьте себе, сколько там у “русских” сил. Но при этом запланированного результата у них нет. Они показывают карты с захваченным Покровском, но это просто ложь, — сказал глава государства.

Он отметил, что РФ пытается заверить США в том, что Покровск полностью захвачен, однако это не так.

— Они же им показывают карты уже с захваченным Покровском, рассказывают, как они на Днепровщине стоят, как они захватили 90% Востока Украины. Это просто ложь, — говорит президент.

Зеленский подчеркнул, что удержание Покровска имеет стратегическое значение, поскольку Кремль хочет использовать город как политический аргумент, чтобы навязать миру мнение о якобы “неизбежном” отступлении Украины с Востока.

— То, что мы держим Покровск и они постоянно переносят планы своей кампании, доказывает миру, что они лгут и что стоит продолжать помогать Украине, — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что во время боевых действий на Востоке украинские силы только за первые шесть месяцев 2025 года взяли в плен 2 200 российских военных.

— Весь Восток — Доброполье, Покровск — принес 2 200 российских пленных. Представьте, сколько они потеряли, — отметил президент.

