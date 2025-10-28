Росія планувала захопити Покровськ ще рік тому, проте Сили оборони України зірвали ці наміри, завдавши ворогу значних втрат, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про втрати РФ у Добропільській операції

РФ направила на Покровськ дуже потужні сили, проте запланованих результатів країна-агресора так і не отримала, розповів напередодні журналістам президент Володимир Зеленський.

– На Покровськ вони віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати стільки. Один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у “рускіх” сил. Але при цьому запланованого результату у них немає. Вони показують карти із захопленим Покровськом, але це просто брехня, – сказав голова держави.

Він зазначив, що РФ намагаються запевнити США у тому, що Покровськ повністю захоплено, проте це не так.

– Вони ж їм показують карти уже з захопленим Покровськом, розказують, як вони на Дніпровщині стоять, як вони захопили 90% сходу України. Це просто брехня, – каже президент.

Зеленський наголосив, що утримання Покровська має стратегічне значення, оскільки Кремль хоче використати місто як політичний аргумент, аби нав’язати світу думку про нібито “неминучий” відступ України зі сходу.

– Те, що ми тримаємо Покровськ і вони постійно переносять плани своєї кампанії, – це доводить світові, що вони брешуть і що варто продовжувати допомагати Україні, – наголосив він.

Крім того, Зеленський повідомив, що під час бойових дій на сході українські сили лише за перші шість місяців 2025 року взяли в полон 2200 російських військових.

– Весь схід – Добропілля, Покровськ – принесли 2200 російських полонених. Уявіть, скільки вони втратили, – зазначив президент.

