Ежегодно 28 октября Украина отмечает День освобождения от нацистских оккупантов.

Трагедия Второй мировой войны не обошла ни одну украинскую семью, однако с каждым годом очевидцев тех событий становится все меньше.

К 80-й годовщине Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков Факты ICTV подготовили самые главные цифры и архивные фото событий, а также объясняют, почему название этой даты не совсем соответствует действительности.

Сейчас смотрят

Так фашисты или нацисты

Германо-советская война началась 22 июня 1941 года.

В тот же день нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов в сообщении на советском радио впервые заявил, что Третий Рейх (Германия времен Адольфа Гитлера) — это фашистское государство.

— Фашистская Германия совершила разбойное нападение на Советский Союз. Наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации нанесут сокрушительный удар агрессору. Правительство призывает граждан и гражданок Советского Союза еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, советского правительства и нашего великого вождя — товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

На самом же деле тогдашняя Германия имела больше общего с Советским Союзом, чем с фашистской идеологией.

Несмотря на прекрасные международные отношения между Рейхом и СССР в 1930-х годах, уже в начале развертывания Второй мировой войны стало понятно, что конфликт между двумя тоталитарными государствами неизбежен.

Поскольку с врагом не хотелось иметь ничего общего, в советской прессе начал широко употребляться термин “фашистская Германия”.

По мнению исследователей, это легко объяснить. Советская идеология предполагала построение социализма, а немецкая провластная партия Адольфа Гитлера была национал-социалистической.

Вождь Сталин хотел избежать любых ассоциаций с фюрером Гитлером, таким образом единолично обвинив Германию в развертывании войны в Европе.

Единственным в мире государством с фашистским строем оставалась Италия: случаи участия в войне на территории Украины итальянских войск единичны.

Поэтому, несмотря на советскую пропаганду, войска Германии следует называть нацистскими.

Окончательное освобождение Украины

В течение первых четырех месяцев немецко-советской войны была оккупирована вся материковая часть Украины. Советские войска до последнего защищали Севастополь, однако вынужденно ушли из города в июле 1942 года.

Большинство областей современной Украины находились под немецкой оккупацией от двух до трех лет.

Ключевыми в поражении Рейха стали Сталинградская битва в феврале 1943 года и события на Курской дуге в июле 1943 года, которая вошла в историю как одна из самых масштабных танковых битв Второй мировой войны.

Именно после успешной контратаки начались первые попытки советских войск освободить украинские земли.

Хронология освобождения:

Харьков — 23 августа 1943 года;

Киев — 6 ноября 1943 года;

Днепр — 23 декабря 1943 года;

Одесса — 14 апреля 1944 года;

Львов — 27 июля 1944 года.

Параллельно осуществлялись Житомирско-Бердичевская, Корсунь-Шевченковская, Ровенско-Луцкая, Криворожская, Львовско-Сандомирская и Восточно-Карпатская военные операции.

По состоянию на 28 октября 1944 года советские войска окончательно оттеснили немцев к границе. Однако оставался еще один город — Чоп.

Уже на следующий день нацистская армия покинула город, однако вскоре начала контрнаступление.

В течение недель отдельные районы Чопа — важного железнодорожного узла на границе Словакии, Венгрии и Закарпатской Украины — переходили из рук в руки.

Окончательная дата освобождения Чопа — 23 ноября 1944 года. Сейчас это самый западный населенный пункт Украины.

Война в цифрах

Считается, что потери Украины в годы нацистской оккупации составляют 5,2 млн человек.

Из них 3 млн — мирное население, из которого 1 млн — лица еврейской национальности. Остальные потери — 2,2 млн — связывают с катастрофическим ростом уровня смертности.

По данным демографов, довоенная численность населения в Украине восстановилась лишь через 13 лет, в 1959 году.

Для подведения итогов относительно потерь Украины во Второй мировой войне необходимо учесть ряд факторов.

Гражданские и военные потери всегда подсчитывались отдельно: как раз тут и начинаются сложности.

Во-первых, украинцы участвовали не только в советских сражениях. Известно о десятках тысяч украинцев в рядах войск США, Великобритании, Польши и Финляндии, однако ведение статистики потерь в каждой стране отличалось.

Во-вторых, в СССР не следили за гражданскими потерями во время войны, а по завершении боевых действий приблизительные статистические данные не до конца отражали реальную картину.

До войны немало областей современной Украины пережили Голодомор и репрессии 1937 года, и данные о миллионах погибших скрывались.

Помним

Ежегодно 28 октября в украинских городах проходят мероприятия по увековечению памяти всех тех, кто освобождал Украину от немецких оккупантов.

Сотни граждан приходят с цветами к могилам Неизвестного солдата и к другим мемориалам, чтобы вспомнить и еще раз осознать их роль в украинской истории.

На момент начала Второй мировой украинские земли входили в состав сразу четырех государств, и именно это стало главной причиной того, что сейчас украинцы могут чтить разных героев войны.

Важно осознавать, что изгнание нацистов из Украины — это общая победа украинцев и из рядов Красной армии, и из рядов освободительного движения, даже несмотря на их борьбу между собой.

Несомненными героями являются те, кто до последнего защищал родные земли и не боялся дать отпор врагу. Мы должны помнить всех.

Фото: Государственная архивная служба Украины, Фотографии старого Львова, Плакаты ВОВ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.