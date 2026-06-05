Взрывы в Одессе: ВСУ предупредили об угрозе баллистики
В Одессе прогремели мощные взрывы во время оглашения сигнала воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупредили о воздушной угрозе.
Взрывы в Одессе 5 июня: какие последствия
О взрывах в Одессе сообщили украинские журналисты.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.
Уже после этого украинские защитники неба зафиксировали движение скоростной цели на Маяки Одесской области.
Этой ночью российские войска атаковали Одесскую область и ударными беспилотниками, сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.
В Одесском районе в результате попадания беспилотника разрушен частный жилой дом и вспыхнул пожар.
Кроме того, зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. Из-за попадания дронов загорелось пустое складское здание и оборудование. Однако обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1563-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.