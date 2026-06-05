Вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС начало действовать локальное прекращение огня, согласованное при посредничестве МАГАТЭ.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Локальное перемирие возле Запорожской АЭС: что известно

В МАГАТЭ заявили, что в ближайшие дни технические бригады при мониторинге экспертов агентства должны начать восстановление поврежденной войной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) Днепровская напряжением 750 кВ.

Сейчас смотрят

Перед стартом работ территорию пришлось разминировать.

В МАГАТЭ объяснили, что сложность ремонта связана с местом повреждения — работы будут проводиться на высоковольтных опорах в районе линии соприкосновения через реку Днепр.

По данным МАГАТЭ, линия Днепровская была отключена более двух месяцев назад.

После этого крупнейшая атомная электростанция Европы осталась зависимой только от одной резервной линии напряжением 330 кВ, которая обеспечивает электроэнергией системы охлаждения шести остановленных энергоблоков.

В МАГАТЭ отметили, что в последние недели станция уже несколько раз теряла доступ и к этой линии, из-за чего приходилось запускать аварийные дизель-генераторы.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что это уже шестое временное прекращение огня, согласованное между Украиной и Россией при посредничестве МАГАТЭ с конца прошлого года для обеспечения ядерной безопасности.

— Российская Федерация и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ во время нескольких недель сложных и чувствительных переговоров и согласились прекратить огонь ради ядерной безопасности, — заявил Гросси.

По его словам, агентство и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы не допустить ядерной аварии, которая лишь углубит последствия войны.

Напомним, в ночь на 3 июня Запорожская АЭС в 17-й раз теряла внешнее электропитание.

По данным Энергоатома, на станции произошло отключение линии Ферросплавная-1, из-за чего ЗАЭС временно осталась без внешнего питания и перешла на резервные дизель-генераторы.

В МАГАТЭ сообщали, что причиной стал удар беспилотника по подстанции Никопольская.

Электроснабжение удалось восстановить менее чем за 20 минут, однако в агентстве тогда отметили, что каждый такой инцидент увеличивает риски ядерной и радиационной опасности.

Фото: Энергоатом

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.