В ночь на 5 июня российские войска продолжили удары по украинским регионам. Под атаками оказались Запорожье, Одесская, Сумская и Днепропетровская области.

Тем временем из США поступили сразу две важные политические новости — Дональд Трамп поддержал идею личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, а Палата представителей одобрила законопроект с новой помощью Украине и санкциями против РФ.

О главных событиях ночи и утра 5 июня — в дайджесте на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят

Атака на Запорожье

С вечера 4 июня и до утра 5 июня россияне атаковали Запорожье.

Первые сообщения об атаке начали поступать еще вечером 4 июня — российские беспилотники ударили по одному из спальных районов города.

В результате удара была повреждены четыре многоэтажки, на месте вспыхнул пожар. Спасатели работали ночью, чтобы локализовать возгорание и проверить здание.

Среди первых пострадавших были двое мужчин и женщина, состояние которой медики оценивали как тяжелое.

В общей сложности 16 человек, среди которых и девятилетняя девочка, получили ранения разной степени тяжести. Части пострадавших оказали помощь на месте, других госпитализировали.

Уже утром 5 июня российские войска повторно атаковали Запорожье. В этот раз под удар пришелся на частный сектор.

После попадания повреждено 11 домов (один из домов и легковой автомобиль охватило огнем). Предварительно, во время утренней атаки обошлось без пострадавших.

Удар по Одесской области

Одесская область этой ночью также оказалась под очередной атакой ударных беспилотников.

Больше всего пострадал Одесский район, где из-за попадания дрона был полностью разрушен частный жилой дом.

На месте возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Кроме того, повреждения зафиксировали на одном из объектов критической инфраструктуры. Там загорелось пустое складское здание и оборудование.

Несмотря на масштабы разрушений, на этот раз обошлось без погибших и пострадавших.

Атака на Конотоп

Неспокойной ночь была и для Сумской области. В Конотопе российский ударный дрон попал в район частной жилой застройки.

После удара загорелся дом, а первые сообщения свидетельствовали, что внутри могли находиться люди.

По состоянию на утро известно уже о пяти пострадавших в результате атаки. Среди них — трое детей в возрасте от трех до четырнадцати лет. У самого старшего ребенка врачи диагностировали акубаротравму и острую реакцию на стресс.

Также пострадала их мать.

Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры часть Конотопа временно осталась без воды и электроснабжения.

Коммунальные службы работают над восстановлением сетей.

Удары по Днепропетровской области

Ночью российские войска более полутора десятков раз атаковали различные районы Днепропетровской области.

Самые тяжелые последствия зафиксировали в Павлоградском районе.

Под ударами оказались жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

В Павлограде повреждено предприятие и частные дома. В результате атаки погибла женщина. Еще двое мужчин получили ранения — одного госпитализировали, другому оказали помощь амбулаторно.

Утром на месте ночной вражеской атаки в Павлограде обнаружили тело 51-летнего мужчины.

Также повреждения зафиксировали в Синельниковском районе — там пострадали многоквартирные дома, автомобили и автозаправочная станция.

Отдельные разрушения есть в Самаровском районе и на Никопольщине.

Взрыв на почтовом терминале в Киеве

В Киеве утро началось с чрезвычайного происшествия на территории сортировочного центра почтового оператора.

По предварительной информации полиции, взрыв произошел около 04:15 во время движения одной из посылок по сортировочной линии, после чего возник пожар.

На место оперативно прибыли спасатели, работники экстренных служб и правоохранители. Возгорание удалось локализовать и ликвидировать.

В результате инцидента погиб работник компании — Иван Жаркий, которому было 58 лет.

Еще двое сотрудников — 41-летний Вадим Проценко и 37-летний Денис Карачев — получили травмы и находятся под наблюдением медиков.

В компании сообщили, что находятся на постоянной связи с семьями пострадавших и оказывают необходимую помощь. Также Новая почта возьмет на себя организацию похорон погибшего работника.

Сейчас работа объекта временно приостановлена.

Трамп поддержал встречу Зеленского и Путина

Президент Дональд Трамп считает хорошей идеей возможную личную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Так он прокомментировал открытое письмо украинского президента к Кремлю.

Трамп отметил, что именно прямой диалог мог бы стать одним из шагов к прекращению войны и уменьшению потерь.

Накануне Зеленский предложил провести личную встречу с российским диктатором и подчеркнул, что после годов войны политические решения должны принимать именно лидеры государств.

Украина также предложила прекращение огня на время переговоров и масштабный обмен пленными.

В то же время российская сторона сообщила, что Кремль получил письмо, однако российский диктатор Владимир Путин ознакомится с ним позже.

Палата представителей США поддержала помощь Украине

Еще одним важным решением для Украины стало голосование в Палате представителей США.

Американские конгрессмены поддержали законопроект, который предусматривает продолжение поддержки Украины и усиление экономического давления на Россию.

Документ содержит более $1 млрд прямой поддержки для нужд безопасности и восстановления.

Кроме этого, предусмотрена возможность предоставления еще до $8 млрд финансирования для оборонных нужд.

Отдельный блок посвящен новым санкциям против российской энергетики, финансового сектора и механизмов обхода ограничений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 563-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.