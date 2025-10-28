Странам ЕС следует изменить законы в отношении украинских беженцев – Йоханссон
Большинству стран Европейского Союза необходимо внести изменения в свое национальное законодательство, чтобы украинские беженцы могли получить новый легальный статус после истечения срока действия директивы о временной защите.
Об этом заявила спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС Илва Йоханссон, передает Deutsche Welle.
В ЕС должны изменить законы для беженцев
Йоханссон отметила, что в настоящее время 4,7 млн украинцев находятся в статусе временной защиты на территории ЕС, и их количество растет.
– Мы каждую неделю видим, как люди въезжают и подают заявки на временную защиту в наших государствах-членах, – отметила она.
В то же время спецпредставительница подчеркнула, что действие директивы о временной защите завершится в марте 2027 года, тогда как законодательство государств-членов ЕС пока не приспособлено для длительного проживания украинцев.
Поэтому, по ее словам, правительствам стран ЕС следует уже сейчас начать работу над необходимыми изменениями в национальные законы.
Йоханссон пояснила, что как спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС она координирует процесс перехода украинских беженцев от статуса временной защиты к национальным видам на жительство. Ее задача – обеспечить согласованность действий государств-членов, даже если их национальные законодательства несколько различаются.
Она подчеркнула, что обсуждение выхода из статуса временной защиты для украинцев в Брюсселе ведется с учетом политики солидарности ЕС с Украиной.
– И мы переходим от защиты к партнерству, от статуса перемещенных лиц или беженцев к диаспоре. Мы переходим от реагирования на чрезвычайные ситуации и временности к расширению прав и возможностей и долгосрочному восстановлению, – заявила Йоханссон.
В конце сентября Совет ЕС утвердил официальные рекомендации для государств-членов о порядке завершения временной защиты украинцев после окончания полномасштабной войны.
Документ определяет общие рамки, в пределах которых каждая страна сможет по-своему завершать временную защиту. В июне 2025 года ЕС продлил ее для украинцев до марта 2027 года.