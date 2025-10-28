Большинству стран Европейского Союза необходимо внести изменения в свое национальное законодательство, чтобы украинские беженцы могли получить новый легальный статус после истечения срока действия директивы о временной защите.

Об этом заявила спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС Илва Йоханссон, передает Deutsche Welle.

В ЕС должны изменить законы для беженцев

Йоханссон отметила, что в настоящее время 4,7 млн украинцев находятся в статусе временной защиты на территории ЕС, и их количество растет.

– Мы каждую неделю видим, как люди въезжают и подают заявки на временную защиту в наших государствах-членах, – отметила она.

В то же время спецпредставительница подчеркнула, что действие директивы о временной защите завершится в марте 2027 года, тогда как законодательство государств-членов ЕС пока не приспособлено для длительного проживания украинцев.

Поэтому, по ее словам, правительствам стран ЕС следует уже сейчас начать работу над необходимыми изменениями в национальные законы.

Йоханссон пояснила, что как спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС она координирует процесс перехода украинских беженцев от статуса временной защиты к национальным видам на жительство. Ее задача – обеспечить согласованность действий государств-членов, даже если их национальные законодательства несколько различаются.

Она подчеркнула, что обсуждение выхода из статуса временной защиты для украинцев в Брюсселе ведется с учетом политики солидарности ЕС с Украиной.

– И мы переходим от защиты к партнерству, от статуса перемещенных лиц или беженцев к диаспоре. Мы переходим от реагирования на чрезвычайные ситуации и временности к расширению прав и возможностей и долгосрочному восстановлению, – заявила Йоханссон.

В конце сентября Совет ЕС утвердил официальные рекомендации для государств-членов о порядке завершения временной защиты украинцев после окончания полномасштабной войны.

Документ определяет общие рамки, в пределах которых каждая страна сможет по-своему завершать временную защиту. В июне 2025 года ЕС продлил ее для украинцев до марта 2027 года.

