Совет Европейского Союза утвердил официальные рекомендации для государств-членов о порядке завершения временной защиты украинцев после окончания полномасштабной войны.

Документ устанавливает общие рамки, в которых каждая страна сможет по-своему завершать временную защиту, подобно тому, как эта система действовала с 2022 года. В июне 2025 года Европейский Союз продлил его для украинцев до марта 2027 года.

Все это нужно для того, чтобы отказ от временной защиты происходил поэтапно, давая правительствам и гражданам время подготовиться. Как именно ЕС собирается реализовать этот процесс — объясняют Факты ICTV.

Рекомендации ЕС для завершения временной защиты украинцев

В рекомендациях указано, что временная защита для наших граждан остается свидетельством солидарности Евросоюза с народом Украины. Однако она по своей природе все равно является временной.

— Необходимо подготовить постепенный и хорошо скоординированный переход от статуса к тому, когда условия в Украине будут благоприятными для прекращения временной защиты, учитывая возможности и потребности в восстановлении, — говорится в документе.

В то же время в Евросоюзе подчеркнули, что полномасштабная война все еще продолжается, поэтому поддержка Украины со стороны ЕС остается неизменной.

Однако министр иммиграции и интеграции Дании, которая в настоящее время председательствует в ЕС, Кааре Дибвад Бек утверждает, что существует общее видение, что уже сейчас нужно готовиться к моменту, когда украинцы смогут вернуться домой и присоединиться к восстановлению страны.

Отдельно отмечается необходимость того, чтобы страны Евросоюза создали механизмы предоставления права на проживание украинцам, которые соответствуют определенным требованиям. Среди оснований — официальная занятость, обучение, образовательные программы или семейные связи.

Украинцы с временной защитой получат возможность подавать заявления на изменение своего статуса в ЕС, например, по схеме трудоустройства высококвалифицированных специалистов. Однако при переходе на другой статус они потеряют права, которые ранее предоставляла временная защита, в частности право на легальную работу.

Отдельной рекомендацией в документе является возможность разрешения родителям детей, посещающих школу, оставаться в стране до конца учебного года после прекращения временной защиты.

В рекомендациях также говорится, что возвращение лиц с инвалидностью должно учитывать способность Украины заботиться об их специфических потребностях и обеспечивать уважение к достоинству.

Куда и кому рекомендуют возвращаться

ЕС признает, что украинцам, которые пользовались временной защитой, понадобится помощь в реинтеграции на родине. Поэтому страны-члены получат рекомендацию создать программы поддержки добровольного возвращения с ограниченным сроком, например, на один год.

В то же время рекомендуется делать акцент на помощи общинам, а не индивидуальной поддержке каждого, кто возвращается.

Для тех, кто решит вернуться, рекомендуется продлить действие определенных прав временной защиты — в частности на жилье, медицинскую помощь и школьное образование для детей.

Также могут быть введены программы так называемых ознакомительных визитов в Украину, которые должны координироваться совместно всеми странами ЕС. Они дадут возможность проверить состояние семьи или имущества, или оценить уровень разрушений в общинах и общие условия в Украине.

Отдельно в рекомендациях ЕС подчеркивается важность готовности самой Украины к приему граждан, в частности в сферах обеспечения базовых услуг, таких как жилье, проживание и медицинское обслуживание.

По мнению ЕС, чрезвычайно важно, чтобы решение о возвращении принималось на основе полной информированности.

В рекомендациях указано, что страны ЕС должны обеспечить украинцев, которые нашли у них убежище, информацией о возможности подачи заявлений на другие статусы пребывания, об их правах и преимуществах, а также о существующей поддержке при возвращении в Украину.

В то же время разработка информационных систем и проведение разъяснительных кампаний лежит на ответственности стран-членов ЕС.

Недавно государства ЕС продлили срок действия временной защиты для украинцев еще на один год — теперь он будет действовать до 4 марта 2027 года. Ранее защита действовала до марта 2026 года.

