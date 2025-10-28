На Покровском направлении российские военные начали активнее применять тяжелую технику, в городе Покровск идут уличные бои.

Ситуация на Покровском направлении: что известно

В телеэфире спикер группировки войск Восток капитан Григорий Шаповал сообщил, что украинские военные продолжают вести свое боевое дежурство в определенной зоне, однако в настоящее время почти треть всех боевых столкновений происходит на Покровском направлении.

— За прошедшие сутки было 79 штурмов агрессора в районе населенных пунктов Никаноровка, Пановка, Сухинское, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лесовка, Покровск, Зверовое, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Горехово. Ситуация сейчас достаточно сложная, ведутся и уличные бои, — сказал он.

Шаповал отметил, что если раньше противник преимущественно заходил небольшими мобильными группами, то в последнее время стал применять и тяжелую технику, и большие силы личного состава.

— Сейчас враг подтянул значительное количество имеющихся сил, которые у него есть. Какие именно, мы не можем говорить в СМИ, но количество штурмов, количество боевых столкновений значительно увеличилось по сравнению с предыдущим временем, — сказал спикер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планировала захватить Покровск еще год назад, однако Силы обороны Украины сорвали эти намерения, нанеся врагу значительные потери.

