На Покровском направлении российские военные начали активнее применять тяжелую технику, в городе Покровск идут уличные бои.

Ситуация на Покровском направлении: что известно

В телеэфире спикер группировки войск Восток капитан Григорий Шаповал сообщил, что украинские военные продолжают вести свое боевое дежурство в определенной зоне, однако в настоящее время почти треть всех боевых столкновений происходит на Покровском направлении.

— За прошедшие сутки было 79 штурмов агрессора в районе населенных пунктов Никаноровка, Пановка, Сухинское, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лесовка, Покровск, Зверовое, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Горехово. Ситуация сейчас достаточно сложная, ведутся и уличные бои, — сказал он.

Шаповал отметил, что если раньше противник преимущественно заходил небольшими мобильными группами, то в последнее время стал применять и тяжелую технику, и большие силы личного состава.

Сейчас смотрят

— Сейчас враг подтянул значительное количество имеющихся сил, которые у него есть. Какие именно, мы не можем говорить в СМИ, но количество штурмов, количество боевых столкновений значительно увеличилось по сравнению с предыдущим временем, — сказал спикер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планировала захватить Покровск еще год назад, однако Силы обороны Украины сорвали эти намерения, нанеся врагу значительные потери.

Читайте также
РФ попытается собрать силы для более масштабного наступления — генерал США
Українські військові

Связанные темы:

Война в УкраинеПокровськ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.