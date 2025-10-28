На Покровському напрямку російські військові почали активніше застосовувати важку техніку, у місті Покровськ йдуть вуличні бої.

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

В телеетері речник угруповання військ Схід капітан Григорій Шаповал повідомив, що українські військові продовжують вести своє бойове чергування у визначеній зоні, проте нині майже третина всіх бойових зіткнень — на Покровському напрямку.

– За минулу добу було 79 штурмів агресора у районі населених пунктів Никанорівка, Панівка, Сухинське, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове. Ситуація зараз досить складна, ведуться і вуличні бої, – сказав він.

Шаповал зауважив, що якщо раніше противник переважно заходив малими мобільними групами, то останнім часом почав застосовувати і важку техніку, і більші сили особового складу.

Зараз дивляться

– Наразі ворог підтягнув значну кількість наявних сил, які він має. Які саме, ми не можемо казати в ЗМІ, але кількість штурмів, кількість бойових зіткнень значно збільшилася порівняно з попереднім часом, – сказав речник.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планувала захопити Покровськ ще рік тому, проте Сили оборони України зірвали ці наміри, завдавши ворогу значних втрат.

Читайте також
РФ спробує зібрати сили для масштабнішого наступу — генерал США
Українські військові

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніПокровськ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.