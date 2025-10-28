Российская Федерация в течение следующих нескольких недель попытается собрать силы для более масштабного наступления в рамках полномасштабной войны против Украины.

Такое мнение озвучил генерал армии Соединенных Штатов Америки Уэсли Кларк.

Планы РФ по более масштабному наступлению в Украине

По словам американского генерала, российский диктатор Владимир Путин все больше теряет терпение.

Сейчас смотрят

Кларк предположил, что Путин попытается бросить в бой против Украины еще больше сил, поэтому чрезвычайно важно предотвратить способность России к массированному наступлению.

По его мнению, действительно важную, местами даже критическую роль играет создание Украиной 10-километровой так называемой kill-зоны для беспилотников.

— Для этого нужно иметь не только дроны, но и артиллерию, минные поля и защиту собственных коммуникационных линий, что обеспечивается колючей проволокой и сетками над дорогами, — обратил внимание он.

Американский генерал отметил, что в Украине происходит много инноваций, которые действительно впечатляют, когда ВСУ адаптируются к ситуации.

Но, по его мнению, следует ожидать, что Россия в течение следующих нескольких недель попытается собрать силы для более масштабного наступления.

Кларк подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы опередить концентрацию российских войск, в частности выявить оккупантов еще на этапе сбора и ликвидировать, не дав шансов на прорыв.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.