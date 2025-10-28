В условиях войны каждый отопительный сезон в Украине становится настоящим вызовом. Это связано с риском ударов по критической инфраструктуре, а также необходимостью тщательной подготовки теплосетей и котельных к холодам, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение для населения.

Когда в Украине начнется отопительный сезон и о подготовке к нему — читайте на Фактах ICTV.

Какова готовность к отопительному сезону в Украине 2025-2026

По данным правительства, к зиме готовы более 115 тысяч жилых домов и 22 тысячи социальных объектов.

Сейчас смотрят

Также запущена программа для 238 прифронтовых общин, где проживают 6,6 млн человек. Семьи, которые отапливают жилье самостоятельно, получат адресную помощь, а именно 19 400 грн на дрова и ежемесячную компенсацию 100 кВт·ч электроэнергии.

Продолжается процесс децентрализации энергетики. Внедряются когенерационные установки и блочно-модульные котельные, что повысит надежность энергосети. К началу отопительного сезона все подготовительные работы будут завершены.

Отопительный сезон 2025-2026: когда начнется

Вопрос, когда начинается отопительный сезон в Украине в 2025 году, больше всего волнует жителей многоквартирных домов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что официальное начало отопительного сезона в Украине запланировано на 28 октября.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, которое состоялось накануне. Президент подчеркнул, что в некоторых общинах уже начато отопление социальных учреждений, но официально отопительный сезон стартует с 28 числа.

Президент также добавил, что работы по восстановлению поврежденных объектов критической инфраструктуры продолжаются, и украинские энергетики восстанавливают все, что разрушил враг во время воздушных атак.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров Украины № 830 от 21 августа 2019 года Об утверждении Правил предоставления услуги по поставке тепловой энергии и типовых договоров о ее предоставлении, отопление включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех дней подряд составляет +8 °C или ниже.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.