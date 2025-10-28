В умовах війни кожен опалювальний сезон в Україні стає справжнім викликом. Це пов’язано з ризиком ударів по критичній інфраструктурі, а також необхідністю ретельної підготовки тепломереж і котелень до холодів, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання для населення.

Коли в Україні почнеться опалювальний сезон та про підготовку до нього

Яка готовність до опалювального сезону в Україні 2025-2026

За даними уряду, готовими до зими є понад 115 тисяч житлових будинків і 22 тисячі соціальних об’єктів.

Також запущено програму для 238 прифронтових громад, де проживають 6,6 млн людей. Родини, які опалюють житло самостійно, отримають адресну допомогу, а саме 19 400 грн на дрова та щомісячну компенсацію 100 кВт·год електроенергії.

Триває процес децентралізації енергетики. Впроваджуються когенераційні установки та блочно-модульні котельні, що підвищить надійність енергомережі. До початку опалювального сезону всі підготовчі роботи буде завершено.

Опалювальний сезон 2025-2026: коли розпочнеться

Питання, коли починається опалювальний сезон в Україні у 2025 році, найбільше хвилює мешканців багатоквартирних будинків.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний початок опалювального сезону в Україні заплановано на 28 жовтня.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, яке відбулося напередодні. Президент наголосив, що у деяких громадах уже розпочато опалення соціальних закладів, але офіційно опалювальний сезон стартує з 28 числа.

Президент також додав, що роботи з відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури тривають, і українські енергетики відновлюють усе, що зруйнував ворог під час повітряних атак.

Нагадаємо, що згідно з постановою Кабінету міністрів України № 830 від 21 серпня 2019 року Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії та типових договорів про її надання, опалення включається, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів поспіль становить +8 °C або нижче.

