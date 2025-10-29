Потери врага на 29 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 344-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 139 900 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 29 октября 2025

  • личного состава – около 1 139 900 (+1150) человек;
  • танков – 11 303 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 511 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 064 (+20);
  • РСЗО – 1 530 (+1);
  • средств ПВО – 1 230;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 367 (+313);
  • крылатых ракет – 3 880;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 865 (+79);
  • специальной техники – 3 986 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
События ночи: атака дронов на Москву, прорыв россиян в Купянске и подозрение Труханова
Главные новости ночи 29 октября 2025 года: подборка событий

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.