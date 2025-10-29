Потери врага на 29 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 344-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 139 900 убитыми и ранеными.

Потери врага на 29 октября 2025

личного состава – около 1 139 900 (+1150) человек;

танков – 11 303 (+4);

боевых бронированных машин – 23 511 (+3);

артиллерийских систем – 34 064 (+20);

РСЗО – 1 530 (+1);

средств ПВО – 1 230;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 367 (+313);

крылатых ракет – 3 880;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 865 (+79);

специальной техники – 3 986 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

