Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 29 октября: уничтожено 1150 оккупантов и 20 артсистем
Потери врага на 29 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1150 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 344-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 139 900 убитыми и ранеными.
Потери врага на 29 октября 2025
- личного состава – около 1 139 900 (+1150) человек;
- танков – 11 303 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 511 (+3);
- артиллерийских систем – 34 064 (+20);
- РСЗО – 1 530 (+1);
- средств ПВО – 1 230;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 367 (+313);
- крылатых ракет – 3 880;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 865 (+79);
- специальной техники – 3 986 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.
