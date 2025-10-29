Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 29 жовтня: знищено 1150 окупантів та 20 артсистем
Втрати ворога на 29 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1150 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 344-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 139 900 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 29 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 139 900 (+1150) осіб;
- танків – 11 303 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 511 (+3);
- артилерійських систем – 34 064 (+20);
- РСЗВ – 1 530 (+1);
- засобів ППО – 1 230;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 367 (+313);
- крилатих ракет – 3 880;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 865 (+79);
- спеціальної техніки – 3 986 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 344-ту добу.
