Втрати ворога на 29 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1150 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 344-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 139 900 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 29 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 139 900 (+1150) осіб;
  • танків – 11 303 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 511 (+3);
  • артилерійських систем – 34 064 (+20);
  • РСЗВ – 1 530 (+1);
  • засобів ППО – 1 230;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 367 (+313);
  • крилатих ракет – 3 880;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 865 (+79);
  • спеціальної техніки – 3 986 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 344-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

