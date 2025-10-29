В Москве третью ночь подряд раздавались взрывы из-за атаки беспилотников, союзники США готовятся выделить Украине еще миллиарды долларов помощи, российские войска пытаются прорваться в центр Купянска, а Геннадию Труханову объявили подозрение из-за трагического наводнения в Одессе.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 29 октября — в подборке Фактов ICTV.

Москву атаковали дроны

Третью ночь подряд Москву атаковали беспилотники, из-за чего было нарушено воздушное движение и временно закрыты аэропорты Домодедово и Жуковский.

Сейчас смотрят

Минобороны РФ заявило, что подразделения ПВО якобы уничтожили 57 дронов за три часа, начиная с 20:00 по местному времени.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбивании шести беспилотников, обломки которых упали на территории Московской области.

— На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, — заявил Собянин.

Еще $2 млрд для Украины по инициативе PURL

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что инициатива PURL (Purchase of U.S. Weapons for Ukraine) может привлечь дополнительные $2 млрд в течение ближайших месяцев.

— Мы ожидаем привлечь еще около $2 млрд или более в течение следующих нескольких месяцев, — отметил Уитакер в интервью Bloomberg.

В рамках PURL союзники США финансируют закупку критически важного вооружения для Украины.

На 2026 год запланировано собрать от $12 до $15 млрд для укрепления обороноспособности.

— Европа активизируется. НАТО объединяется, чтобы помочь Украине защищать европейский континент, — подчеркнул дипломат.

Россияне прорываются в центр Купянска

Российские войска находятся в северной части Купянска и пытаются прорваться в его центр.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона Единые новости.

— Россияне присутствуют в северной части города и пытаются прорваться непосредственно в центр. Они действуют небольшими группами, закрепляются в зданиях и накапливаются для дальнейшего продвижения, — рассказал он.

По словам Трегубова, враг активно использует дроны для логистики и атак. Украинские подразделения также наносят удары по позициям противника на той же глубине — до 40 км.

Он добавил, что городские бои сопровождаются значительными разрушениями, а россияне делают ставку «на количество, а не на качество».

Труханову вручили подозрение в служебной халатности

Экс-мэру Одессы Геннадию Труханову и двум его заместителям вручено подозрение в служебной халатности из-за бездействия во время наводнения 30 сентября, которое унесло жизни по меньшей мере 10 человек, среди них — ребенок.

Об этом сообщили Украинская правда и Суспільне со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— Подозрения вручили вечером 28 октября. У Труханова и его подчиненных проводятся обыски, — отметили источники.

Правоохранители считают, что городские власти не приняли необходимых мер до, во время и после непогоды, из-за чего последствия стихии стали фатальными.

В день трагедии в Одессе выпала полумесячная норма осадков, остановился общественный транспорт, а затопление охватило десятки районов города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.