УЗ сообщила о задержке поездов в Николаевской области из-за вражеской атаки
В результате российской атаки на Николаевщине фиксируется отключение электроэнергии, поэтому в регионе ряд поездов курсирует с задержками.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Задержка поездов на Николаевщине: что известно
Так, железнодорожники уже вывели резервные тепловозы. Пассажирские поезда в Николаевской области будут курсировать с задержками. Это касается следующих рейсов:
- 127 Запорожье-Львов,
- 128 Львов-Запорожье,
- 51 Одесса-Запорожье,
- 7 Харьков-Одесса,
- 53 Днепр-Одесса.
Как сообщили в Укрэнерго, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
Какие поезда УЗ задерживаются
По информации на портале uz-vezemo по состоянию на 06:32 задерживаются следующие поезда:
- №127/128 Запорожье-1-Львов (+6:14)
- №127/128 Львов-Запорожье-1 (+4:09)
- №51/52 Одесса-Главная-Запорожье-1 (+3:31)
- №7/8 Харьков-Пас.-Одесса-Главная (+3:09)
- №253/254 Кривой Рог-Главный-Одесса-Главная (+2:50)
- №53/54 Днепр-Главный-Одесса-Главная (+2:50)
- №91/92 Гусаровка-Одесса-Главная (+2:05)
- №103/104 Гусаровка-Львов (+1:29)
- №29/30 Ужгород-Киев-Пас. (+1:15)
- №227/228 Ивано-Франковск-Краматорск (+1:15)
- №9/10 Киев-Пас.-Будапешт-Келети (+0:54)
- №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:29)
- №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:29)
- №51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:20)
- №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+0:20)
- №99/100 Киев-Пас.-Бухарест-Норд (+0:18)
- №19/20 Киев-Пас.-Хелм (+0:16)
- №41/42 Днепр-Главный-Трускавец (+0:14)
- №59/60 Киев-Пас.-Чоп (+0:14)
- №87/88 Ковель-Пас.-Запорожье-1 (+0:13)
- №63/64 Львов-Харьков-Пас. (+0:11)
- №19/20 Хелм-Киев-Пас. (+0:11)
- №55/56 Киев-Пас.-Рахов (+0:11)
- №67/68 Варшава-Всходня-Киев-Пас. (+0:11)
- №99/100 Бухарест-Норд-Киев-Пас. (+0:10)
- №139/140 Каменец-Подольский-Киев-Пас. (+0:08)
- №83/84 Киев-Пас.-Солотвино-1 (+0:07)
- №91/92 Львов-Киев-Пас. (+0:07)
- №1/2 Харьков-Пас.-Ворохта (+0:07)
- №7/8 Черновцы-Киев-Пас. (+0:07)
- №105/106 Киев-Пас.-Одесса-Главная (+0:07)
- №67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06)
- №27/28 Чоп-Киев-Пас. (+0:05)
- №95/96 Рахов-Киев-Пас. (+0:05)
- №13/14 Солотвино-1-Киев-Пас. (+0:05)
- №715/716 Пшемисль Головной-Киев-Пас. (+0:05)
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.