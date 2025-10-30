В результате российской атаки на Николаевщине фиксируется отключение электроэнергии, поэтому в регионе ряд поездов курсирует с задержками.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Задержка поездов на Николаевщине: что известно

Так, железнодорожники уже вывели резервные тепловозы. Пассажирские поезда в Николаевской области будут курсировать с задержками. Это касается следующих рейсов:

127 Запорожье-Львов,

128 Львов-Запорожье,

51 Одесса-Запорожье,

7 Харьков-Одесса,

53 Днепр-Одесса.

Как сообщили в Укрэнерго, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Какие поезда УЗ задерживаются

По информации на портале uz-vezemo по состоянию на 06:32 задерживаются следующие поезда:

№127/128 Запорожье-1-Львов (+6:14) №127/128 Львов-Запорожье-1 (+4:09) №51/52 Одесса-Главная-Запорожье-1 (+3:31) №7/8 Харьков-Пас.-Одесса-Главная (+3:09) №253/254 Кривой Рог-Главный-Одесса-Главная (+2:50) №53/54 Днепр-Главный-Одесса-Главная (+2:50) №91/92 Гусаровка-Одесса-Главная (+2:05) №103/104 Гусаровка-Львов (+1:29) №29/30 Ужгород-Киев-Пас. (+1:15) №227/228 Ивано-Франковск-Краматорск (+1:15) №9/10 Киев-Пас.-Будапешт-Келети (+0:54) №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:29) №37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:29) №51/52 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:20) №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+0:20) №99/100 Киев-Пас.-Бухарест-Норд (+0:18) №19/20 Киев-Пас.-Хелм (+0:16) №41/42 Днепр-Главный-Трускавец (+0:14) №59/60 Киев-Пас.-Чоп (+0:14) №87/88 Ковель-Пас.-Запорожье-1 (+0:13) №63/64 Львов-Харьков-Пас. (+0:11) №19/20 Хелм-Киев-Пас. (+0:11) №55/56 Киев-Пас.-Рахов (+0:11) №67/68 Варшава-Всходня-Киев-Пас. (+0:11) №99/100 Бухарест-Норд-Киев-Пас. (+0:10) №139/140 Каменец-Подольский-Киев-Пас. (+0:08) №83/84 Киев-Пас.-Солотвино-1 (+0:07) №91/92 Львов-Киев-Пас. (+0:07) №1/2 Харьков-Пас.-Ворохта (+0:07) №7/8 Черновцы-Киев-Пас. (+0:07) №105/106 Киев-Пас.-Одесса-Главная (+0:07) №67/68 Киев-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06) №27/28 Чоп-Киев-Пас. (+0:05) №95/96 Рахов-Киев-Пас. (+0:05) №13/14 Солотвино-1-Киев-Пас. (+0:05) №715/716 Пшемисль Головной-Киев-Пас. (+0:05)

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

