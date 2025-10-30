В результаті російської атаки на Миколаївщині фіксується знеструмлення, а тому в регіоні низка поїздів курсує із затримками.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Затримка поїздів на Миколаївщині: що відомо

Так, залізничники вже вивели резервні тепловози. Пасажирські поїзди у Миколаївській області курсуватимуть із затримками. Це стосується наступних рейсів:

127 Запоріжжя-Львів,

128 Львів-Запоріжжя,

51 Одеса-Запоріжжя,

7 Харків-Одеса,

53 Дніпро-Одеса.

Як повідомили в Укренерго, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України ввели аварійні відключення світла. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи як тільки дозволить безпекова ситуація.

Які поїзди УЗ затримуються

За інформацією на порталі uz-vezemo станом на 06:32 затримуються наступні поїзди:

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+6:14) №127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+4:09) №51/52 Одеса-Головна-Запоріжжя-1 (+3:31) №7/8 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+3:09) №253/254 Кривий Ріг-Головний-Одеса-Головна (+2:50) №53/54 Дніпро-Головний-Одеса-Головна (+2:50) №91/92 Гусарівка-Одеса-Головна (+2:05) №103/104 Гусарівка-Львів (+1:29) №29/30 Ужгород-Київ-Пас. (+1:15) №227/228 Івано-Франківськ-Краматорськ (+1:15) №9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+0:54) №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:29) №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:29) №51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:20) №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:20) №99/100 Київ-Пас.-Бухарест-Норд (+0:18) №19/20 Київ-Пас.-Хелм (+0:16) №41/42 Дніпро-Головний-Трускавець (+0:14) №59/60 Київ-Пас.-Чоп (+0:14) №87/88 Ковель-Пас.-Запоріжжя-1 (+0:13) №63/64 Львів-Харків-Пас. (+0:11) №19/20 Хелм-Київ-Пас. (+0:11) №55/56 Київ-Пас.-Рахів (+0:11) №67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+0:11) №99/100 Бухарест-Норд-Київ-Пас. (+0:10) №139/140 Кам’янець-Подільський-Київ-Пас. (+0:08) №83/84 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:07) №91/92 Львів-Київ-Пас. (+0:07) №1/2 Харків-Пас.-Ворохта (+0:07) №7/8 Чернівці-Київ-Пас. (+0:07) №105/106 Київ-Пас.-Одеса-Головна (+0:07) №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06) №27/28 Чоп-Київ-Пас. (+0:05) №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:05) №13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:05) №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:05)

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

