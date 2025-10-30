УЗ повідомила про затримку поїздів на Миколаївщині через ворожу атаку
В результаті російської атаки на Миколаївщині фіксується знеструмлення, а тому в регіоні низка поїздів курсує із затримками.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Затримка поїздів на Миколаївщині: що відомо
Так, залізничники вже вивели резервні тепловози. Пасажирські поїзди у Миколаївській області курсуватимуть із затримками. Це стосується наступних рейсів:
- 127 Запоріжжя-Львів,
- 128 Львів-Запоріжжя,
- 51 Одеса-Запоріжжя,
- 7 Харків-Одеса,
- 53 Дніпро-Одеса.
Як повідомили в Укренерго, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України ввели аварійні відключення світла. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи як тільки дозволить безпекова ситуація.
Які поїзди УЗ затримуються
За інформацією на порталі uz-vezemo станом на 06:32 затримуються наступні поїзди:
- №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+6:14)
- №127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+4:09)
- №51/52 Одеса-Головна-Запоріжжя-1 (+3:31)
- №7/8 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+3:09)
- №253/254 Кривий Ріг-Головний-Одеса-Головна (+2:50)
- №53/54 Дніпро-Головний-Одеса-Головна (+2:50)
- №91/92 Гусарівка-Одеса-Головна (+2:05)
- №103/104 Гусарівка-Львів (+1:29)
- №29/30 Ужгород-Київ-Пас. (+1:15)
- №227/228 Івано-Франківськ-Краматорськ (+1:15)
- №9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+0:54)
- №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:29)
- №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:29)
- №51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:20)
- №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:20)
- №99/100 Київ-Пас.-Бухарест-Норд (+0:18)
- №19/20 Київ-Пас.-Хелм (+0:16)
- №41/42 Дніпро-Головний-Трускавець (+0:14)
- №59/60 Київ-Пас.-Чоп (+0:14)
- №87/88 Ковель-Пас.-Запоріжжя-1 (+0:13)
- №63/64 Львів-Харків-Пас. (+0:11)
- №19/20 Хелм-Київ-Пас. (+0:11)
- №55/56 Київ-Пас.-Рахів (+0:11)
- №67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+0:11)
- №99/100 Бухарест-Норд-Київ-Пас. (+0:10)
- №139/140 Кам’янець-Подільський-Київ-Пас. (+0:08)
- №83/84 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:07)
- №91/92 Львів-Київ-Пас. (+0:07)
- №1/2 Харків-Пас.-Ворохта (+0:07)
- №7/8 Чернівці-Київ-Пас. (+0:07)
- №105/106 Київ-Пас.-Одеса-Головна (+0:07)
- №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06)
- №27/28 Чоп-Київ-Пас. (+0:05)
- №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:05)
- №13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:05)
- №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:05)
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.