Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди объявил об открытии 15 тыс. вакансий в подразделениях СБС.

По его словам, только половина из них связана с боевыми специальностями.

Бровди объявил о 15 тыс. вакансий в СБС

— Хватит бегать от армии — время летать! Объявляю набор в состав Сил беспилотных систем. 15 тыс. + вакансий, половина из которых — специальности из мирной жизни. Ты будешь служить там, где выберешь, и тем, кем выберешь лично, — слово командира. Набирай в интернете три буквы: С Б С. Или по ссылке, — написал Бровди в Telegram в четверг.

По словам командующего, набор происходит в двенадцать подразделений Сил беспилотных систем. Он заверил, что подразделения будут полностью обеспечены амуницией и боеприпасами.

Сейчас смотрят

— Дрон, боеприпасы и все снаряжение ждут пилота, а не наоборот — эти хлопоты оставьте мне. Научим, поднимем в воздух, сохраним, — подчеркнул Бровди.

Командующий сообщил, что за пять месяцев существования СБС беспилотники уничтожили 30 тыс. оккупантов и более 100 тыс. вражеских целей.

Этот показатель Мадир приравнял к потерям двух штурмовых корпусов или пятидесяти батальонов оккупационных сил в полном составе.

— Нас станет 5% от общей численности Сил обороны Украины. Без сомнения, мы выполним задачу сплошная Линия Дронов от флажка до флажка вдоль всей полосы существующего фронта, в тактической, оперативной и стратегической глубине, — убежден командующий СБС.

Бровди призвал распространять информацию о наборе в его подразделения.

8 мая президент Владимир Зеленский присвоил Роберту Бровде, основателю и командиру 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем Сухопутных войск ВСУ (известной как Птицы Мадяра), звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Силы беспилотных систем были сформированы в составе ВСУ в июне 2024 года как отдельный род войск для применения воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Бровди возглавил СБС в июне 2025 года.

В сентябре 2025 года подразделение Птицы мадяра было включено в состав Сил беспилотных систем.

Фото: Роберт Бровди

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.