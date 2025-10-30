Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді, оголосив про відкриття 15 тис. вакансій у підрозділах СБС.

За його словами, лише половина з них пов’язана з бойовими спеціальностями.

Бровді оголосив про відкриття 15 тис. вакансій у СБС

– Досить бігати від армії – час літати! Оголошую набір до складу Сил Безпілотних Систем. 15 тис. + вакансій, половина з яких – спеціальності з мирного життя. Ти будеш служити там, де обереш і тим, ким вибереш особисто,- слово командира. Набирай у інтернеті три літери: С Б С. Або за посиланням, – написав Бровді в Telegram у четвер.

За словами командувача, набір відбувається до дванадцяти підрозділів Сил безпілотних систем. Він запевнив, що підрозділи будуть повністю забезпечені амуніцією та боєприпасами.

– Дрон, боєприпас та все спорядження чекає на пілота, а не навпаки – цей клопіт лиши мені. Навчимо, піднімемо у повітря, збережемо, – наголосив Бровді.

Командувач повідомив, що за п’ять місяців існування СБС безпілотники знищили 30 тис. окупантів та понад 100 тис. ворожих цілей.

Цей показник Мадір прирівняв до втрат двох штурмових корпусів або п’ятдесяти батальйонів окупаційних сил у повному складі.

– Нас стане 5% від загальної чисельності Сил оборони України. Без сумніву, ми виконаємо задачу “суцільна Лінія Дронів” від прапорця до прапорця вздовж всієї смуги існуючого фронту, у тактичній, оперативній і стратегічній глибині, – переконаний командувач СБС.

Бровді закликав поширювати повідомлення про набір у його підрозділи.

8 травня президент Володимир Зеленський присвоїв Роберту Бровді, засновнику й командиру 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем Сухопутних військ ЗСУ (відомої як Птахи Мадяра), звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка.

Сили безпілотних систем були сформовані в складі ЗСУ у червні 2024 року як окремий рід сил для застосування повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних і роботизованих систем. Бровді очолив СБС у червні 2025 року.

У вересні 2025 року підрозділ Птахи мадяра був включений до складу Сил безпілотних систем.

