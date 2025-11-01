Российский диктатор Владимир Путин является чрезвычайно опасным врагом. Недооценивать его — значит вредить нам самим.

Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью BBC.

Кучма о самых тяжелых переговорах с Путиным

Журналист спросил у Леонида Кучмы о том, какими были его ожидания 31 декабря 1999 года, когда Борис Ельцин объявил своего преемника Владимира Путина.

— Я не сказал бы, что в моем воображении существовал какой-то “идеальный” Путин. Я же с самого начала учитывал, что он — выходец из КГБ, — обратил внимание второй президент Украины.

По словам Кучмы, Путин оказался таким, каким он его представлял. То есть глава Кремля никогда не бывает искренним, но умеет привлечь внимание к себе, а также разговаривает, как будто вербует.

Как объяснил второй президент Украины, российский диктатор явно хорошо умеет это делать — стоит только посмотреть, сколько агентуры он завербовал себе только на Западе.

По мнению Кучмы, Путин — это чрезвычайно опасный враг, поэтому не стоит его недооценивать.

— Недооценивать его — значит вредить нам самим. Тот факт, что мы уже столько лет храбро и успешно противостоим такому врагу — делает нам честь, — убежден он.

Второй президент Украины отметил, что один из самых тяжелых разговоров с Путиным состоялся в московском аэропорту в начале зимы 2004 года — именно в разгар Оранжевой революции.

Леонид Кучма подчеркнул, что Путин почти час убеждал его действовать против Майдана жестко. Однако второй президент Украины пытался объяснить ему, почему он не может этого делать, а если и мог бы, то не имел таких намерений.

— Не думаю, что он меня понял. Тем более, что последним моим аргументом были слова: Украина — не Россия, — вспомнил Леонид Кучма.

