Путін – дуже небезпечний ворог: Кучма розповів про найважчі переговори з диктатором РФ
- Другий президент України Леонід Кучма поділився своїми спостереженнями щодо російського диктатора Володимира Путіна, назвавши його надзвичайно небезпечним ворогом.
- За словами Кучми, Путін - виходець із КДБ, тому вміє маніпулювати і вербувати, створюючи серйозну загрозу для України.
- Кучма пригадав одну з найважчих розмов із Путіним, коли той намагався переконати його жорстко діяти під час Помаранчевої революції.
Російський диктатор Володимир Путін є надзвичайно небезпечним ворогом. Недооцінювати його – означає шкодити нам самим.
Про це заявив другий президент України Леонід Кучма в інтерв’ю BBC.
Кучма про найважчі переговори з Путіним
Журналіст запитав у Леоніда Кучми про те, якими були його очікування 31 грудня 1999 року, коли Борис Єльцин оголосив свого наступника Володимира Путіна.
– Я не сказав би, що в моїй уяві існував якийсь “ідеальний” Путін. Я ж із самого початку враховував, що він – виходець із КДБ, – звернув увагу другий президент України.
За словами Кучми, Путін виявився таким, яким він його уявляв. Тобто глава Кремля ніколи не буває щирим, але вміє привернути увагу до себе, а також розмовляє, ніби вербує.
Як пояснив другий президент України, російський диктатор явно добре вміє це робити – варто лише подивитися, скільки агентури він навербував собі лише на Заході.
На думку Кучми, Путін – це надзвичайно небезпечний ворог, тому не варто його недооцінювати.
– Недооцінювати його – означає шкодити нам самим. Той факт, що ми вже стільки років хоробро та успішно протистоїмо такому ворогу – робить нам честь, – переконаний він.
Другий президент України зазначив, що одна з найважчих розмов з Путіним відбулася у московському аеропорту на початку зими 2004 року – саме у розпал Помаранчевої революції.
Леонід Кучма наголосив, що Путін майже годину переконував його діяти проти Майдану жорстко. Проте другий президент України намагався пояснити йому, чому він не може цього робити, а якби й міг, то не мав таких намірів.
– Не думаю, що він мене зрозумів. Тим більше, що останнім моїм аргументом були слова: Україна – не Росія, – пригадав Леонід Кучма.