Російський диктатор Володимир Путін є надзвичайно небезпечним ворогом. Недооцінювати його – означає шкодити нам самим.

Про це заявив другий президент України Леонід Кучма в інтерв’ю BBC.

Кучма про найважчі переговори з Путіним

Журналіст запитав у Леоніда Кучми про те, якими були його очікування 31 грудня 1999 року, коли Борис Єльцин оголосив свого наступника Володимира Путіна.

– Я не сказав би, що в моїй уяві існував якийсь “ідеальний” Путін. Я ж із самого початку враховував, що він – виходець із КДБ, – звернув увагу другий президент України.

За словами Кучми, Путін виявився таким, яким він його уявляв. Тобто глава Кремля ніколи не буває щирим, але вміє привернути увагу до себе, а також розмовляє, ніби вербує.

Як пояснив другий президент України, російський диктатор явно добре вміє це робити – варто лише подивитися, скільки агентури він навербував собі лише на Заході.

На думку Кучми, Путін – це надзвичайно небезпечний ворог, тому не варто його недооцінювати.

– Недооцінювати його – означає шкодити нам самим. Той факт, що ми вже стільки років хоробро та успішно протистоїмо такому ворогу – робить нам честь, – переконаний він.

Другий президент України зазначив, що одна з найважчих розмов з Путіним відбулася у московському аеропорту на початку зими 2004 року – саме у розпал Помаранчевої революції.

Леонід Кучма наголосив, що Путін майже годину переконував його діяти проти Майдану жорстко. Проте другий президент України намагався пояснити йому, чому він не може цього робити, а якби й міг, то не мав таких намірів.

– Не думаю, що він мене зрозумів. Тим більше, що останнім моїм аргументом були слова: Україна – не Росія, – пригадав Леонід Кучма.

