В Киеве с 1 ноября возвращается ограничение скорости движения до 50 км/ч на четырех улицах столицы.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Ограничение скорости движения в Киеве: адреса

Специалисты Центра организации дорожного движения завершили работы по обновлению дорожных знаков, информирующих об изменении разрешенной скорости.

Ограничение скорости до 50 км/ч возвращается на следующих улицах:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);

улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).

В КГГА призвали водителей быть внимательными, соблюдать ограничения и не нарушать правила дорожного движения.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что ограничения скорости движения транспорта коснутся также и Днепра.

Там ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч будет действовать на следующих участках:

улица Набережная Заводская;

улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);

шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);

шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.49 (50) Днепр;

улица Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Самарского;

мост Центральный;

мост Кайдацкий;

мост Усть-Самарский.

По словам Белошицкого, камеры автоматической фиксации нарушений перенастроят в соответствии с новыми лимитами скорости.

В частности, это касается Набережного шоссе, 4 в Киеве, а также улиц Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А в Днепре.

