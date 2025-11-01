В Киеве с 1 ноября ограничили скорость движения транспорта на ряде улиц: перечень
- С 1 ноября в столице снова будет действовать лимит 50 км/ч на нескольких магистралях.
- Новые знаки уже установили на ключевых участках Набережного шоссе и проспектов.
- Камеры автоматической фиксации перенастраивают под обновленные ограничения.
В Киеве с 1 ноября возвращается ограничение скорости движения до 50 км/ч на четырех улицах столицы.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Ограничение скорости движения в Киеве: адреса
Специалисты Центра организации дорожного движения завершили работы по обновлению дорожных знаков, информирующих об изменении разрешенной скорости.
Ограничение скорости до 50 км/ч возвращается на следующих улицах:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);
- улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).
В КГГА призвали водителей быть внимательными, соблюдать ограничения и не нарушать правила дорожного движения.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что ограничения скорости движения транспорта коснутся также и Днепра.
Там ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч будет действовать на следующих участках:
- улица Набережная Заводская;
- улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
- шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
- шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.49 (50) Днепр;
- улица Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Самарского;
- мост Центральный;
- мост Кайдацкий;
- мост Усть-Самарский.
По словам Белошицкого, камеры автоматической фиксации нарушений перенастроят в соответствии с новыми лимитами скорости.
В частности, это касается Набережного шоссе, 4 в Киеве, а также улиц Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А в Днепре.