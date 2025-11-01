У Києві з 1 листопада обмежили швидкість руху транспорту на низці вулиць: перелік
- З 1 листопада у столиці знову діятиме ліміт 50 км/год на кількох магістралях.
- Нові знаки вже встановили на ключових ділянках Набережного шосе та проспектів.
- Камери автоматичної фіксації переналаштовують під оновлені обмеження.
У Києві з 1 листопада повертається обмеження швидкості руху до 50 км/год на чотирьох вулицях столиці.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Обмеження швидкості руху у Києві: адреси
Фахівці Центру організації дорожнього руху завершили роботи з оновлення дорожніх знаків, що інформують про зміну дозволеної швидкості.
Обмеження швидкості до 50 км/год повертається на таких вулицях:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);
- вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).
У КМДА закликали водіїв бути уважними, дотримуватися обмежень і не порушувати правил дорожнього руху.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що обмеження швидкості руху транспорту торкнуться також і Дніпра.
Там обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діятиме на таких ділянках:
- вулиця Набережна Заводська;
- вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);
- шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);
- шосе Донецьке, від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) Дніпро;
- вулиця Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Самарського;
- міст Центральний;
- міст Кайдацький;
- міст Усть-Самарський.
За словами Білошицького, камери автоматичної фіксації порушень переналаштують відповідно до нових лімітів швидкості.
Зокрема, це стосується Набережного шосе, 4 у Києві, а також вулиць Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А у Дніпрі.