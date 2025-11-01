У Києві з 1 листопада повертається обмеження швидкості руху до 50 км/год на чотирьох вулицях столиці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Обмеження швидкості руху у Києві: адреси

Фахівці Центру організації дорожнього руху завершили роботи з оновлення дорожніх знаків, що інформують про зміну дозволеної швидкості.

Обмеження швидкості до 50 км/год повертається на таких вулицях:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

У КМДА закликали водіїв бути уважними, дотримуватися обмежень і не порушувати правил дорожнього руху.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що обмеження швидкості руху транспорту торкнуться також і Дніпра.

Там обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діятиме на таких ділянках:

вулиця Набережна Заводська;

вулиця Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);

шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) Дніпро;

вулиця Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Самарського;

міст Центральний;

міст Кайдацький;

міст Усть-Самарський.

За словами Білошицького, камери автоматичної фіксації порушень переналаштують відповідно до нових лімітів швидкості.

Зокрема, це стосується Набережного шосе, 4 у Києві, а також вулиць Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А у Дніпрі.

