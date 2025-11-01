В первый день работы услуги по оформлению отсрочек от мобилизации в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) украинцы подали почти 4 тыс. заявлений.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Федоров о заявлениях в ЦПАУ на получение отсрочек

По словам министра, теперь для оформления отсрочки от мобилизации в Украине можно обратиться в ближайший ЦНАП, а не стоять в очереди в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Федоров рассказал, что уже подано почти 4 тыс. заявлений в первый день действия нового порядка оформления и продления отсрочек.

Министр обратил внимание, что 1 ноября в Украине было продлено более 720 тыс. отсрочек автоматически.

Как утверждает Федоров, более 80% обращений о продлении отсрочки подаются через мобильное приложение Резерв+, то есть без бумажных справок и личных визитов, а цифровой формат остается приоритетом.

Михаил Федоров объяснил, что от человека не требуется никаких действий, если сведения о нем уже имеются в государственных реестрах, ведь в таком случае отсрочка от мобилизации будет автоматически продлеваться.

