У перший день роботи послуги з оформлення відстрочок від мобілізації у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) українці подали майже 4 тис. заяв.

Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров про заяви у ЦНАПах на отримання відстрочок

За словами міністра, тепер для оформлення відстрочки від мобілізації в Україні можна звернутися в найближчий ЦНАП, а не стояти в черзі до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Федоров розповів, що вже подано майже 4 тис. заяв у перший день дії нового порядку оформлення і продовження відстрочок.

Міністр звернув увагу, що 1 листопада в Україні було продовжено понад 720 тис. відстрочок автоматично.

Як стверджує Федоров, понад 80% звернень про продовження відстрочки подаються через мобільний додаток Резерв+, тобто без паперових довідок та особистих візитів, а цифровий формат залишається пріоритетом.

Михайло Федоров пояснив, що від людини не потрібно жодних дій, якщо відомості про неї вже наявні у державних реєстрах, адже в такому випадку відстрочка від мобілізації автоматично продовжуватиметься.

