У перший день цифровізації відстрочок українці подали в ЦНАПи майже 4 тис. заяв – Федоров
У перший день роботи послуги з оформлення відстрочок від мобілізації у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) українці подали майже 4 тис. заяв.
Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Федоров про заяви у ЦНАПах на отримання відстрочок
За словами міністра, тепер для оформлення відстрочки від мобілізації в Україні можна звернутися в найближчий ЦНАП, а не стояти в черзі до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП).
Федоров розповів, що вже подано майже 4 тис. заяв у перший день дії нового порядку оформлення і продовження відстрочок.
Міністр звернув увагу, що 1 листопада в Україні було продовжено понад 720 тис. відстрочок автоматично.
Як стверджує Федоров, понад 80% звернень про продовження відстрочки подаються через мобільний додаток Резерв+, тобто без паперових довідок та особистих візитів, а цифровий формат залишається пріоритетом.
Михайло Федоров пояснив, що від людини не потрібно жодних дій, якщо відомості про неї вже наявні у державних реєстрах, адже в такому випадку відстрочка від мобілізації автоматично продовжуватиметься.