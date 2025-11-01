В работе приложения ПриватБанка произошел сбой
В работе приложения ПриватБанка (Приват24) 1 ноября произошел сбой.
Об этом сообщила пресс-служба банка в Facebook.
Сбой в работе приложения Приват24: что известно
Из-за сбоя в работе приложения Приват24 пользователи не могли осуществлять переводы или платежи.
Специалисты банка проводили технические работы по восстановлению работы сервиса.
— Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и все исправляем. Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить, — сообщили в ПриватБанке.
Позже в банке заявили, что работу приложения Приват24 удалось восстановить.
— Сервисы снова работают стабильно — переводы и платежи проходят в обычном режиме, — сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Напомним, что в прошлый раз технический сбой в приложении Приват24 произошел в конце августа. Тогда пользователи не могли войти в приложение ни с телефона, ни с компьютера.
При попытке авторизации на сайте система выдавала сообщение Авторизация отклонена.