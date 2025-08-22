Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
2 мин.

В работе Приват24 произошел сбой — что известно

ПриватБанк
Фото: УНИАН

В пятницу, 22 августа, в работе Приват24 произошел технический сбой. Пользователи жалуются, что не могут войти в приложение.

Сбой в Приват24

Пользователи сообщают, что не могут войти в Приват24 ни с телефона, ни с компьютера. При попытке авторизации на сайте система выдает сообщение «Авторизация отклонена». Также о сбое в Приват24 свидетельствуют данные из сервиса Downdetector.

збій у Приват24

Фото: Downdetector

Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии РБК-Украина подтвердил временные перебои в работе приложения.

Сейчас смотрят

— В настоящее время у клиентов могут наблюдаться сложности с авторизацией и проведением некоторых платежей в Приват24. Наши специалисты восстанавливают стабильную работу сервиса, — говорится в сообщении.

По его словам, по состоянию на 14:50 стабильная работа сервисов ПриватБанка была восстановлена.

Недавно пользователи в Украине и по всему миру жаловались на сбой в работе Telegram. Проблемы возникли после очередного обновления мессенджера.

Читайте также
Сколько людей открыли Дія.Картку в ПриватБанке: статистика
скільки людей відкрили Дія.Картку,

Связанные темы:

Приват24ПриватБанк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь