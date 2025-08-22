В работе Приват24 произошел сбой — что известно

В пятницу, 22 августа, в работе Приват24 произошел технический сбой. Пользователи жалуются, что не могут войти в приложение.

Сбой в Приват24

Пользователи сообщают, что не могут войти в Приват24 ни с телефона, ни с компьютера. При попытке авторизации на сайте система выдает сообщение «Авторизация отклонена». Также о сбое в Приват24 свидетельствуют данные из сервиса Downdetector.

Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии РБК-Украина подтвердил временные перебои в работе приложения.

— В настоящее время у клиентов могут наблюдаться сложности с авторизацией и проведением некоторых платежей в Приват24. Наши специалисты восстанавливают стабильную работу сервиса, — говорится в сообщении.

По его словам, по состоянию на 14:50 стабильная работа сервисов ПриватБанка была восстановлена.

Недавно пользователи в Украине и по всему миру жаловались на сбой в работе Telegram. Проблемы возникли после очередного обновления мессенджера.

