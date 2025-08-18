Сколько людей открыли Дія.Картку в ПриватБанке: статистика

Дія.Картка — это универсальная банковская карта для получения всех государственных выплат. Она позволяет хранить на одной карте как целевые, так и нецелевые выплаты, а также собственные средства пользователя.

Сколько украинцев открыли Дія.Картку, читайте в нашем материале.

Для чего нужна Дія.Картка

Карта имеет отдельные счета для конкретных государственных программ, например, еКнига и Ветеранский спорт, а также общий счет для помощи ВПЛ, начисления пенсии и других выплат.

Сейчас смотрят

Пользователь может тратить средства с программных счетов полностью, а если их не хватает, то автоматически доплачивать разницу со своего личного баланса.

С помощью Дія.Картки можно пользоваться следующими программами:

єКнига,

єМалятко,

Ветеранский спорт,

помощь по безработице,

помощь ВПЛ,

пенсии,

международная помощь,

военные облигации и возврат вкладов,

пакет школьника.

Карты для программ еВосстановление и Национальный кэшбэк остаются отдельными.

Пользователь может оплачивать покупки полностью средствами из программ, а если суммы не хватает, то доплатить разницу со своего личного счета. Например, если товар стоит 1000 грн, а на счете программы єКнига есть 908 грн, то 908 грн спишутся со счета программы, а 92 грн с личного баланса карты.

Оформить Дія.Картку могут совершеннолетние украинцы с подтвержденным РНОКПП. Это можно сделать онлайн через приложение Дія или через приложение банка-партнера: ПриватБанка, Monobank, Кредит Днепр и àбанк. Впоследствии карта станет доступной и в других банках.

Сколько людей открыли Дія.Картку в ПриватБанке

Сколько людей открыли Дія.Картку, сообщила пресс-служба банка. За два дня после запуска ПриватБанком новой цифровой мультисчетной карты Дія.Картка для получения выплат по государственным программам украинцы уже открыли более 400 тысяч таких карт.

Клиенты ПриватБанка могут оформить ее всего за несколько кликов в цифровом виде через приложение Приват24.

Главное преимущество карты в том, что теперь не нужно открывать отдельные карты для каждой государственной программы. Достаточно иметь одну Дія.Картку, в рамках которой можно создавать отдельные счета для выплат по целевым государственным программам.

На карту будут поступать как целевые средства с особым режимом использования, так и нецелевые государственные выплаты на текущий счет. Кроме того, на карте можно хранить собственные деньги.

Читайте также В Украине запустили Дія.Картку для всех госвыплат: как оформить

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.