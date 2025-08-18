Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Объясняем
Объясняем
Марина Терюханова, редактор ленты
4 мин.

Сколько людей открыли Дія.Картку в ПриватБанке: статистика

скільки людей відкрили Дія.Картку,
Фото: Pexels

Дія.Картка — это универсальная банковская карта для получения всех государственных выплат. Она позволяет хранить на одной карте как целевые, так и нецелевые выплаты, а также собственные средства пользователя.

Сколько украинцев открыли Дія.Картку, читайте в нашем материале.

Для чего нужна Дія.Картка

Карта имеет отдельные счета для конкретных государственных программ, например, еКнига и Ветеранский спорт, а также общий счет для помощи ВПЛ, начисления пенсии и других выплат.

Сейчас смотрят

Пользователь может тратить средства с программных счетов полностью, а если их не хватает, то автоматически доплачивать разницу со своего личного баланса.

С помощью Дія.Картки можно пользоваться следующими программами:

  • єКнига,
  • єМалятко,
  • Ветеранский спорт,
  • помощь по безработице,
  • помощь ВПЛ,
  • пенсии,
  • международная помощь,
  • военные облигации и возврат вкладов,
  • пакет школьника.

Карты для программ еВосстановление и Национальный кэшбэк остаются отдельными.

Пользователь может оплачивать покупки полностью средствами из программ, а если суммы не хватает, то доплатить разницу со своего личного счета. Например, если товар стоит 1000 грн, а на счете программы єКнига есть 908 грн, то 908 грн спишутся со счета программы, а 92 грн с личного баланса карты.

Оформить Дія.Картку могут совершеннолетние украинцы с подтвержденным РНОКПП. Это можно сделать онлайн через приложение Дія или через приложение банка-партнера: ПриватБанка, Monobank, Кредит Днепр и àбанк. Впоследствии карта станет доступной и в других банках.

Сколько людей открыли Дія.Картку в ПриватБанке

Сколько людей открыли Дія.Картку, сообщила пресс-служба банка. За два дня после запуска ПриватБанком новой цифровой мультисчетной карты Дія.Картка для получения выплат по государственным программам украинцы уже открыли более 400 тысяч таких карт.

Скрин 3 Приват 24
Скрин 3 Приват 24
Скрин 2 Приват 24
Скрин 2 Приват 24
Скрин 1 Приват 24
Скрин 1 Приват 24
Скрин 3 Приват 24
Скрин 2 Приват 24
Скрин 1 Приват 24

Клиенты ПриватБанка могут оформить ее всего за несколько кликов в цифровом виде через приложение Приват24.

Главное преимущество карты в том, что теперь не нужно открывать отдельные карты для каждой государственной программы. Достаточно иметь одну Дія.Картку, в рамках которой можно создавать отдельные счета для выплат по целевым государственным программам.

На карту будут поступать как целевые средства с особым режимом использования, так и нецелевые государственные выплаты на текущий счет. Кроме того, на карте можно хранить собственные деньги.

Читайте также
В Украине запустили Дія.Картку для всех госвыплат: как оформить
як зареєструватися в Дії

Связанные темы:

КартаПриват24
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь