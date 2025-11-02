В течение последних месяцев на объектах железной дороги оккупантов значительно возросло количество пожаров, устроенных партизанами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Диверсии на железных дорогах оккупантов

Так, пожары на железных дорогах и другие инциденты фиксировались в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии.

Также партизаны совершали диверсии и на временно оккупированных территориях Украины — в Крыму и Луганской области.

— Скоординированные атаки партизан подрывают возможности врага для перемещения техники и подкреплений, затрудняют логистику и ослабляют его наступательный потенциал, — подчеркнули в ГУР.

Напомним, что 12 октября агенты партизанского движения АТЕШ осуществили успешную диверсию на железной дороге в районе Новочеркасска Ростовской области. Этот узел является ключевым для перевозки россиянами боеприпасов, вооружения и личного состава на южное направление фронта.

1 октября партизаны движения АТЕШ вывели из строя железную дорогу, по которой россияне перевозят Шахеды с завода в Елабуге в зону боевых действий.

21 сентября партизаны подорвали железнодорожные пути в Смоленске, ведущие к авиазаводу, где производятся ракеты Х-59 для Минобороны РФ.

