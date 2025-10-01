Партизаны вывели из строя железную дорогу, по которой оккупанты перевозят ударные дроны Шахед с завода в Елабуге в зону боевых действий.

Об этом сообщается в телеграм-канале партизанского движения Атеш.

Партизаны нанесли удар по железной дороге оккупантов в Чувашии: что известно

Отмечается, что агент Атеш поджег релейный шкаф на участке дороги между населенными пунктами Алтышево и Алатырь в Чувашии.

Это привело к сбою в движении поездов и вызвало задержку поставок боеприпасов и Шахедов, которые оккупанты используют для ударов по мирным жителям.

– Атеш уничтожает логистику Шахедов в Чувашии. Наше движение снова наносит удар по российской логистике. На этот раз была выведена из строя железная дорога, по которой оккупанты перевозят ударные дроны Шахед с завода в Елабуге в зону боевых действий, – говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, ранее они уже наносили удары по этой логистической цепочке в РФ.

Напомним, накануне стало известно, что агенты партизанского движения Атеш помогли украинским военным уничтожить на Запорожском направлении российский комплекс связи П-260Т Редут-2УС.

После того как их партизаны в составе 108 десантно-штурмового полка обнаружили на Запорожском направлении телекоммуникационный комплекс П-260Т Редут-2УС, координаты оперативно передали Силам обороны Украины.

Фото: Атеш

