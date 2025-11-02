Впродовж останніх місяців на об’єктах залізниці окупантів значно зросла кількість пожеж, вчинених партизанами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Диверсії на залізницях окупантів

Так, пожежі на залізницях та інші інциденти фіксувались в Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також в Чечні та Карачаєво-Черкесії.

Також партизани вчиняли диверсії й на тимчасово окупованих територіях України — у Криму та на Луганщині.

— Скоординовані атаки партизанів підривають можливості ворога для переміщення техніки й підкріплень, ускладнюють логістику та послаблюють його наступальний потенціал, — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, що 12 жовтня агенти партизанського руху АТЕШ здійснили успішну диверсію на залізниці в районі Новочеркаська Ростовської області. Цей вузол є ключовим для перевезення росіянами боєприпасів, озброєння та особового складу на південний напрямок фронту.

1 жовтня партизани руху АТЕШ вивели з ладу залізницю, якою росіяни перевозять Шахеди із заводу в Єлабузі до зони бойових дій.

21 вересня партизани підірвали залізничні колії в Смоленську, що ведуть до авіазаводу, де виробляються ракети Х-59 для Міноборони РФ.

