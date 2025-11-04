Фракция Слуга народа пополнилась новым депутатом — Дмитрием Слинько. Он принял присягу нардепа во время заседания Верховной Рады 4 ноября.

Дмитрий Слинько вошел во фракцию Слуга народа

Во фракцию Слуга народа вошел народный депутат Дмитрий Слинько, сообщил на пленарном заседании парламента 4 ноября первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

Слинько зашел в Раду на место Анны Колесник, которая досрочно прекратила полномочия нардепа. 29 октября Центральная избирательная комиссия признала Слинько избранным на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии Слуга народа под № 151.

Дмитрий Слинько: что о нем известно

Дмитрий Слинько ранее был журналистом. Он работал в информагентстве Интерфакс-Украина, а также в таких изданиях, как Экономические ведомости, Дело, Фокус, Корреспондент, Красивая страна.

Слинько родился 29 декабря 1979 года в Киеве. Он получил диплом экономического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности Международная экономика.

К команде партии Слуга народа присоединился в 2019 году, работал руководителем информационного хаба и редактором партийной газеты.

Кроме того, первый вице-спикер Корниенко проинформировал о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения Панъевропейская платформа.

Сопредседателями МФО стали Мария Мезенцева-Федоренко (Слуга народа) и Ярослав Юрчишин (Голос).

Напомним, что до сегодняшнего дня во фракции Слуга народа было 228 народных депутатов.

Фото: Дмитрий Слинько

