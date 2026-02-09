Выборы в Верховную Раду IX созыва состоялись в 2019 году. Какое количество народных избранников входит сейчас в состав Рады – читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько депутатов в Украине в 2026 году

По данным, размещенным на сайте Верховной Рады, 9 февраля 2026 года в Верховной Раде насчитывается 393 депутата. Депутатский корпус разделен между несколькими ключевыми фракциями и группами. По состоянию на 9 февраля 2026 года, самой большой силой, имеющей решающее значение в принятии решений, остается фракция политической партии Слуга Народа, насчитывающая 227 депутатов.

Рядом с ней действуют и меньшие, но влиятельные фракции. Европейская Солидарность является второй по численности фракцией, в ее состав входит 26 депутатов. Следом за ней идет Всеукраинское объединение Родина, насчитывающее 24 члена. Фракция Голос представлена 19 депутатами, которые также принимают активное участие в парламентских процессах.

Сейчас смотрят

Кроме фракций, в парламенте существуют и депутатские группы, которые формируются для реализации общих интересов и целей. По данным, группа Платформа за жизнь и мир состоит из 21 депутата, а группа ДОВЕРИЕ из 19. Партия За будущее и Восстановление Украины имеют по 17 членов каждая.

23 народных депутата Украины не входят в состав какой-либо фракции.

Источник : Верховная Рада

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.