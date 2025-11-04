Фракція Слуга народу поповнилась новим депутатом – Дмитром Слиньком. Він склав присягу народного депутата під час засідання Верховної Ради 4 листопада.

Дмитро Слинько увійшов до фракції Слуга народу

До фракції Слуга народу увійшов народний депутат Дмитро Слинько, повідомив на пленарному засіданні парламенту 4 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Слинько зайшов у раду на місце Анни Колісник, яка достроково припинила повноваження нардепа. 29 жовтня Центральна виборча комісія визнала Слинька обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Слуга народу під № 151.

Дмитро Слинько: що про нього відомо

Дмитро Слинько раніше був журналістом. Він працював в інформагентстві Інтерфакс-Україна, а також у таких виданнях, як Економічні відомості, Діло, Фокус, Кореспондент, Красива країна.

Слинько народився 29 грудня 1979 року у Києві. Він має диплом економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю Міжнародна економіка.

До команди партії Слуга народу приєднався у 2019 році, працював керівником інформаційного хабу та редактором партійної газети.

Крім того, перший віцеспікер Корнієнко проінформував про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об’єднання Пан’європейська платформа.

Співголовами МФО стали Марія Мезенцева-Федоренко (Слуга народу) та Ярослав Юрчишин (Голос).

Нагадаємо, що до сьогодні у фракції Слуга народу було 228 народних депутатів.

Фото: Дмитро Слинько

