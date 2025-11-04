Критически важные предприятия: кто к ним относится и какие критерии
Министерство обороны Украины утвердило критерии определения предприятий, учреждений и организаций, действующих в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), авиастроения и космической деятельности, как имеющих важное значение для национальной экономики.
Кто относится к критически важным предприятиям, перечень и критерии зачисления в их число, читайте в нашем материале.
Как получить статус критически важного предприятия: основные требования
Отныне Минобороны отвечает за предоставление такого статуса. Ведомство уже открыло прием заявлений и документов от предприятий, претендующих на получение статуса, — заявки следует направлять на официальный электронный адрес admou@post.mil.gov.ua. До этого времени указанные функции выполняло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
В утвержденном приказе сохранен основной подход к определению предприятий, имеющих важное значение для экономики. Те субъекты хозяйствования, которые уже получили соответствующий статус и срок его действия еще не истек, не обязаны повторно подавать документы или обновлять свои данные.
Какие организации относятся к критически важным предприятиям
Предприятия в сфере ОПК, претендующие на статус “важного для национальной экономики”, должны соответствовать следующим критериям:
- Участие в государственных оборонных заказах. Выполнение государственного контракта в сфере обороны или участие в нем (включая внешнеэкономические договоры). При этом объем оборонного производства должен превышать 50% общего объема предприятия за последний отчетный период.
- Получение государственной финансовой поддержки. Наличие грантов или субсидий, выделенных в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №262 от 8 марта 2024 года Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны.
- Выполнение управленческих функций в сфере ОПК. Предприятие имеет статус уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, осуществляющего регулирование, контроль и координацию деятельности оборонных предприятий.
Если предприятие не соответствует перечисленным выше критериям, оно все равно может быть признано важным для национальной экономики, если выполняет не менее трех из следующих требований:
- участвует в государственных контрактах в сфере обороны;
- привлечено к оборонным заказам по договорам, в частности внешнеэкономическим;
- входит в электронный реестр исполнителей государственных контрактов;
- участвует в реализации государственных программ в области авиастроения или космической деятельности;
- присоединяется к программам развития оборонно-промышленного комплекса, внедрения инновационных технологий или расширения производственных мощностей;
- производит продукцию, выполняет работы или предоставляет услуги, которые используются предприятиями ОПК для изготовления оборонной техники и вооружения.
Если предприятие соответствует как минимум двум критериям постановления Кабмина №76 от 27 января 2023 года, оно может получить статус критически важного для функционирования экономики и жизнеобеспечения населения в военный период. Это дает право бронировать до 50% военнообязанных работников.