Міністерство оборони України затвердило критерії визначення підприємств, установ і організацій, що діють у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК), авіабудування та космічної діяльності, як таких, що мають важливе значення для національної економіки.

Хто належить до критично важливих підприємств, перелік та критерії зарахування до них, читайте в нашому матеріалі.

Як отримати статус критично важливого підприємства: основні вимоги

Відтепер Міноборони відповідає за надання такого статусу. Відомство вже відкрило прийом заяв та документів від підприємств, які претендують на отримання статусу, — заявки слід надсилати на офіційну електронну адресу admou@post.mil.gov.ua. До цього часу зазначені функції виконувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зараз дивляться

У затвердженому наказі збережено основний підхід до визначення підприємств, які мають важливе значення для економіки. Ті суб’єкти господарювання, що вже отримали відповідний статус і строк його дії ще не сплив, не зобов’язані повторно подавати документи або оновлювати свої дані.

Які організації належать до критично важливих підприємств

Підприємства у сфері ОПК, які претендують на статус “важливого для національної економіки”, повинні відповідати таким критеріям:

Участь у державних оборонних замовленнях. Виконання державного контракту у сфері оборони або участь у ньому (включно з зовнішньоекономічними договорами). При цьому обсяг оборонного виробництва має перевищувати 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період.

№262 Отримання державної фінансової підтримки. Наявність грантів або субсидій, виділених відповідно до постанови Кабінету Міністрів Українивід 8 березня 2024 року Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.

Виконання управлінських функцій у сфері ОПК. Підприємство має статус уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності оборонних підприємств.



Якщо підприємство не відповідає переліченим вище критеріям, воно все одно може бути визнане важливим для національної економіки, якщо виконує не менше трьох із таких вимог:

бере участь у державних контрактах у сфері оборони;

залучене до оборонних замовлень за договорами, зокрема зовнішньоекономічними;

входить до електронного реєстру виконавців державних контрактів;

бере участь у реалізації державних програм у галузях авіабудування або космічної діяльності;

долучається до програм розвитку оборонно-промислового комплексу, упровадження інноваційних технологій або розширення виробничих потужностей;

виробляє продукцію, виконує роботи чи надає послуги, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення оборонної техніки та озброєння.



Якщо підприємство відповідає щонайменше двом критеріям постанови Кабміну №76 від 27 січня 2023 року, воно може отримати статус критично важливого для функціонування економіки та життєзабезпечення населення у воєнний період. Це дає право бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.