Минобороны Украины запускает в приложении Резерв+ новые типы отсрочек от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Новые типы отсрочек от мобилизации: кто может получить

Получить отсрочку онлайн смогут:

отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

Минобороны просит граждан, относящихся к этим категориям, принять участие в тестировании и воспользоваться услугой. Для этого необходимо заполнить короткую форму по ссылке.

Как работает онлайн-отсрочка

В приложении Резерв+ нужно подать запрос. Далее система проверит основания в государственных реестрах. В случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.

В Минобороны отмечают, что процесс полностью автоматический и длится несколько часов. Не нужно собирать справки или посещать ТЦК.

На сегодняшний день получить отсрочку в Резерв+ могут:

люди с инвалидностью;

родители троих и более детей, рожденных в одном браке;

родители детей с инвалидностью;

супруги защитников и защитниц с ребенком;

мужчины или жены людей с инвалидностью;

люди с временной нетрудоспособностью;

студенты, аспиранты;

работники учреждений высшего и профессионального образования.

В сентябре сообщалось, что в мобильном приложении Резерв+ появится возможность оформления отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

