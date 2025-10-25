Минобороны Украины запускает в приложении Резерв+ новые типы отсрочек от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Новые типы отсрочек от мобилизации: кто может получить

Получить отсрочку онлайн смогут:

  • отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

Минобороны просит граждан, относящихся к этим категориям, принять участие в тестировании и воспользоваться услугой. Для этого необходимо заполнить короткую форму по ссылке.

Как работает онлайн-отсрочка

В приложении Резерв+ нужно подать запрос. Далее система проверит основания в государственных реестрах. В случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.

В Минобороны отмечают, что процесс полностью автоматический и длится несколько часов. Не нужно собирать справки или посещать ТЦК.

На сегодняшний день получить отсрочку в Резерв+ могут:

  • люди с инвалидностью;
  • родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
  • родители детей с инвалидностью;
  • супруги защитников и защитниц с ребенком;
  • мужчины или жены людей с инвалидностью;
  • люди с временной нетрудоспособностью;
  • студенты, аспиранты;
  • работники учреждений высшего и профессионального образования.
В сентябре сообщалось, что в мобильном приложении Резерв+ появится возможность оформления отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

Источник: Минобороны

