В Резерв+ появятся новые виды отсрочек от мобилизации — Минобороны
Минобороны Украины запускает в приложении Резерв+ новые типы отсрочек от мобилизации.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.
Новые типы отсрочек от мобилизации: кто может получить
Получить отсрочку онлайн смогут:
- отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.
Минобороны просит граждан, относящихся к этим категориям, принять участие в тестировании и воспользоваться услугой. Для этого необходимо заполнить короткую форму по ссылке.
Как работает онлайн-отсрочка
В приложении Резерв+ нужно подать запрос. Далее система проверит основания в государственных реестрах. В случае подтверждения отсрочка предоставляется и информация об этом появляется в электронном военном документе.
В Минобороны отмечают, что процесс полностью автоматический и длится несколько часов. Не нужно собирать справки или посещать ТЦК.
На сегодняшний день получить отсрочку в Резерв+ могут:
- люди с инвалидностью;
- родители троих и более детей, рожденных в одном браке;
- родители детей с инвалидностью;
- супруги защитников и защитниц с ребенком;
- мужчины или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной нетрудоспособностью;
- студенты, аспиранты;
- работники учреждений высшего и профессионального образования.
В сентябре сообщалось, что в мобильном приложении Резерв+ появится возможность оформления отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.