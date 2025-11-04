В Хмельницком начал работу комфортный и инклюзивный центр ментального здоровья Повернення — для военных, ветеранов и членов их семей.

Это уже шестой центр всеукраинской сети, которую Виктор и Елена Пинчуки основали для помощи Силам безопасности и обороны Украины.

Центр Повернення в Хмельницком

Ежегодно в хмельницком центре сети Повернення смогут получать качественную, профессиональную помощь более 4 тыс. защитников и защитниц.

В центр ментального здоровья Повернення в Хмельницком могут обращаться военные, ветераны и члены их семей, столкнувшиеся с последствиями психологической травмы.

Специалисты центра работают с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), тревожными расстройствами, депрессией, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также другими последствиями травматического опыта. Все услуги в центре Повернення бесплатны для посетителей.

Проект Повернення демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений. Все центры Повернення амбулаторно предоставляют бесплатную помощь защитникам и защитницам, а также их семьям.

— Проект Повернення объединяет два ключевых направления — развитие сети центров по всей Украине и образование специалистов в сфере ментального здоровья. Мы создаем сеть, где помощь становится ближе к каждому военному и его родным, и в то же время инвестируем в знания, чтобы украинские специалисты могли оказывать поддержку на самом высоком уровне. Именно такая синергия обеспечивает высокие результаты и эффективное восстановление наших воинов и их семей, — рассказывает Светлана Гриценко, руководитель проекта Повернення.

Новый центр сети создан на базе одного из ключевых медицинских учреждений Хмельницкой области. Хмельницкий центр Повернення имеет кабинеты для индивидуальной, семейной и групповой терапии, палату дневного стационара с медицинскими электрическими, функциональными кроватями, рецепцию с зоной ожидания, манипуляционный кабинет и современные инклюзивные санитарные помещения.

Особенностью Хмельницкого центра стало пространство свободного самовыражения с гончарной и арт-мастерской. Арт-терапия является одним из эффективных инструментов для восстановления — она помогает человеку безопасно выразить эмоции, пережить травматический опыт и восстановить внутреннее равновесие через творческий процесс.

Центр оснащен системой психологической разгрузки Shiftwave System (США), набором для EMDR-терапии, материалами для арт- и гончарной терапии, настольными играми, антистресс-инструментами и оборудованием для телесных практик. Для специалистов предусмотрен мультимедийный проектор, компьютерная техника и доступ к профессиональной библиотеке.

Как и в других центрах сети Повернення, в хмельницком центре с пациентами работает мультидисциплинарная команда — врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, кейс-менеджеры, социальные работники. Они сопровождают человека на всех этапах — от первичного консультирования до длительной терапии и психологического восстановления.

— Эффективная помощь — это всегда командная работа. В нашем центре каждого человека сопровождают специалисты разных направлений — от психиатра и психолога до социального работника. Такой мультидисциплинарный подход позволяет видеть человека целостно, учитывать его опыт, потребности и ресурсы. И именно благодаря этому восстановление становится последовательным, глубоким и результативным, — сказала Анаит Болибрух, заведующая центром ментального здоровья Повернення в Хмельницком.

Проект Повернення основан Виктором и Еленой Пинчуками, чтобы помочь военным, ветеранам и членам их семей преодолеть психологические последствия войны. Все центры сети создаются на базе государственных медицинских учреждений и амбулаторно предоставляют бесплатную помощь.

На сегодняшний день центры сети уже работают в Днепре, Тернополе, Полтаве, Кропивницком, Ровно и Хмельницком.

На первом этапе проекта Повернення предусмотрено открытие 20–25 центров ментального здоровья по всей Украине. Ежегодно в них более 100 тыс. военных, ветеранов и членов их семей смогут получать профессиональную психологическую помощь, возвращая силу, равновесие и веру в себя.

Фото: Повернення

