Кабинет министров Украины принял концепцию государственной целевой программы Ветеран.Работа, рассчитанную на 2025-2027 годы.

Ветеран.Работа: Кабмин принял концепцию

Как сообщило Министерство по делам ветеранов, документ направлен на создание современной системы профессиональной адаптации ветеранов, которая будет охватывать все этапы их возвращения в гражданскую жизнь.

– Ее цель – построить современную систему профессиональной адаптации ветеранов, охватывающую все этапы возвращения к гражданской жизни. Программа предусматривает развитие обучения и переквалификации, создание цифровых инструментов для поиска работы, сопровождение ветеранов на рабочих местах и ​​партнерство государства, бизнеса и гражданского общества. Это путь к тому, чтобы военный опыт стал преимуществом, а не барьером для развития, – говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов.

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова ранее объяснила, что после принятия концепции ведомство перейдет к разработке самой программы.

– Она предполагает систематизацию всех существующих сейчас инструментов и их оптимизацию. То есть Минветеранов, Министерство экономики и Государственная служба занятости уже увидели, что работает, что не работает, и сейчас готовы все агрегировать и оставить работающие механизмы, – отметила Калмыкова.

Также правительство планирует запустить отдельную программу Ветеран.Предпринимательство на 2026-2028 годы, которая будет направлено на поддержку бывших военных в создании собственного бизнеса.

Министр подчеркнула, что трудоустройство ветеранов является ключевым инструментом для преодоления дефицита рабочей силы в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что создание рабочих мест для ветеранов должно стать приоритетом каждого общества, ведь это не только вопрос социальной поддержки, но и часть экономического восстановления страны.

Напомним, в Украине заработала онлайн-платформа информационных сервисов е-Ветеран.

С ее помощью ветераны войны могут получить информацию о предоставлении услуг и льгот, а также подать заявку на их получение.

