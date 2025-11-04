У Хмельницькому розпочав роботу комфортний та інклюзивний центр ментального здоров’я Повернення — для військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Це вже шостий осередок всеукраїнської мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували задля допомоги Силам безпеки й оборони України.

Центр Повернення у Хмельницькому

Щороку в хмельницькому центрі мережі Повернення зможуть отримувати якісну, фахову допомогу понад 4 тис. захисників і захисниць.

До центру ментального здоров’я Повернення у Хмельницькому можуть звертатися військові, ветерани та члени їхніх родин, які зіткнулися з наслідками психологічної травми.

Фахівці центру працюють із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними розладами, депресією, адаптаційними й психосоматичними труднощами, а також іншими наслідками травматичного досвіду. Усі послуги в центрі Повернення є безоплатними для відвідувачів.

Проєкт Повернення демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. Усі центри Повернення амбулаторно надають безоплатну допомогу захисникам та захисницям, а також їхнім родинам.

– Проєкт Повернення поєднує два ключові напрями — розвиток мережі центрів по всій Україні й освіту фахівців сфери ментального здоров’я. Ми створюємо мережу, де допомога стає ближчою до кожного військового та його рідних, а водночас — інвестуємо в знання, щоб українські спеціалісти могли надавати підтримку на найвищому рівні. Саме така синергія забезпечує високі результати й ефективне відновлення наших воїнів та їхніх родин, — розповідає Світлана Гриценко, керівниця проєкту Повернення.

Новий центр мережі створено на базі одного з ключових медичних закладів Хмельниччини. Хмельницький центр Повернення має кабінети для індивідуальної, сімейної та групової терапії, палату денного стаціонару з медичними електричними, функціональними ліжками, рецепцію із зоною очікування, маніпуляційний кабінет і сучасні інклюзивні санітарні приміщення.

Особливістю Хмельницького центру став простір вільного самовираження з гончарною та артмайстернею. Арттерапія є одним із дієвих інструментів для відновлення — вона допомагає людині безпечно виразити емоції, прожити травматичний досвід і відновити внутрішню рівновагу через творчий процес.

Центр оснащено системою психологічного розвантаження Shiftwave System (США), набором для EMDR-терапії, матеріалами для арт- і гончарної терапії, настільними іграми, антистрес-інструментами та обладнанням для тілесних практик. Для фахівців передбачено мультимедійний проєктор, комп’ютерну техніку й доступ до фахової бібліотеки.

Як і в інших осередках мережі Повернення, у хмельницькому центрі з пацієнтами працює мультидисциплінарна команда — лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, кейс-менеджери, соціальні працівники. Вони супроводжують людину на всіх етапах — від первинного консультування до довготривалої терапії та психологічного відновлення.

– Ефективна допомога — це завжди командна робота. У нашому центрі кожну особу супроводжують фахівці різних напрямів — від психіатра й психолога до соціального працівника. Такий мультидисциплінарний підхід дозволяє бачити людину цілісно, враховувати її досвід, потреби та ресурси. І саме завдяки цьому відновлення стає послідовним, глибоким і результативним, – сказалаАнаіт Болібрух, завідувачка центру ментального здоров’я Поверненняу Хмельницькому.

Проєкт Повернення заснований Віктором та Оленою Пінчуками, щоб допомогти військовим, ветеранам і членам їхніх родин подолати психологічні наслідки війни. Усі центри мережі створюються на базі державних медичних установ і амбулаторно надають безоплатну допомогу.

На сьогодні центри мережі вже працюють у Дніпрі, Тернополі, Полтаві, Кропивницькому, Рівному та Хмельницькому.

На першому етапі проєкту Повернення передбачено відкриття 20–25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку в них понад 100 тис. військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати професійну психологічну допомогу, повертаючи силу, рівновагу й віру в себе.

Фото: Повернення

