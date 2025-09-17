Латвия предоставляет Украине новую партию бронетранспортеров Patria
Латвия передала Вооруженным силам Украины новую партию бронетранспортеров Patria 6×6 и дополнительное военное оборудование.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии.
БТР Patria 6×6 для поддержки Украины: что известно
Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что Латвия будет продолжать поддерживать Украину, которая борется за свою независимость, и будет делать это столько, сколько потребуется.
– Я убежден, что наши бронетранспортеры Patria помогут Вооруженным силам Украины в борьбе против агрессора. Кроме того, это возможность развить оборонную промышленность Латвии, проверив на прочность и боеспособность бронетранспортеры, произведенные в Латвии, в реальных боевых условиях, – сказал министр.
Всего Латвия поставит Украине 42 единицы бронетехники и другого оборудования на сумму около 70 миллионов евро.
Напомним, что бронетранспортер Patria 6×6 — это современная многоцелевая боевая машина, разработанная финской компанией.
БТР предназначен для перевозки личного состава и выполнения боевых задач на фронте.
Броня соответствует стандартам STANAG 4569 и защищает экипаж от обстрелов из стрелкового оружия, осколков артиллерийских боеприпасов и подрывов на минах.
Фото: Минобороны Латвии