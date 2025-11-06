Карта боевых действий на 6 ноября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 276 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.
Российские захватчики нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 124 управляемые авиационные бомбы.
Кроме этого, привлек 3992 дрона-камикадзе и осуществил 4354 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 – из реактивных систем залпового огня.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 6 ноября 2025 года
Ситуация в Украине на 6 ноября 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиационных бомб и осуществил 177 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.
На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Богуславка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегорровка, Колодязи, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробишево.
На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного и в сторону Севера, Звановки. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении враг осуществил 35 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 100 атак агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Червоный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лесовка, Зверовое, Новопавловка, Котлыне, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филия и Ялта.
На Александровском направлении Силы обороны отразили 31 вражескую штурмовую операцию в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Поддубное, Сычневое, Вороне, Сосновка, Степовое, Вербовое, Привольное, Новогригоровка и Первомайское.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленый Гай.
На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степовое.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 6 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 147 740 (+1 170);
- танков – 11 329;
- боевых бронированных машин – 23 541 (+6);
- артиллерийских систем – 34 288 (+15);
- реактивных систем залпового огня – 1 535;
- средств противовоздушной обороны – 1 237;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 78 430 (+172);
- крылатых ракет – 3 918;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 658 (+84);
- специальной техники – 3 991 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.