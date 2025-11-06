С начала прошедших суток произошло 276 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 55 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 124 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, привлек 3992 дрона-камикадзе и осуществил 4354 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 – из реактивных систем залпового огня.

Сейчас смотрят

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 6 ноября 2025 года

Ситуация в Украине на 6 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиационных бомб и осуществил 177 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Богуславка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегорровка, Колодязи, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробишево.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного и в сторону Севера, Звановки. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг осуществил 35 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 100 атак агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Червоный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лесовка, Зверовое, Новопавловка, Котлыне, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филия и Ялта.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 31 вражескую штурмовую операцию в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Поддубное, Сычневое, Вороне, Сосновка, Степовое, Вербовое, Привольное, Новогригоровка и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 6 ноября 2025 года

личного состава – около 1 147 740 (+1 170);

танков – 11 329;

боевых бронированных машин – 23 541 (+6);

артиллерийских систем – 34 288 (+15);

реактивных систем залпового огня – 1 535;

средств противовоздушной обороны – 1 237;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 78 430 (+172);

крылатых ракет – 3 918;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 658 (+84);

специальной техники – 3 991 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.