7 ноября вблизи оккупированной Запорожской АЭС вступило в силу временное локальное перемирие, заключенное при посредничестве МАГАТЭ.

Локальное перемирие возле ЗАЭС

С целью ремонта поврежденной линии электропередач Феросплавная-1 вблизи Запорожской АЭС с сегодняшнего дня вступило в силу временное локальное перемирие, сообщает МАГАТЭ.

— Еще одно локальное перемирие, заключенное при посредничестве МАГАТЭ, вступило в силу сегодня вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), открыв путь к проведению ремонтных работ, направленных на укрепление связи станции с энергосетью и предотвращение ядерной аварии, — говорится в заявлении генерального секретаря МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Отмечается, что текущее соглашение было достигнуто через две недели после того, как на ЗАЭС было успешно восстановлено внешнее электроснабжение (после месячного отключения), что также стало возможным благодаря временным договоренностям о перемирии, согласованным при посредничестве МАГАТЭ.

Согласно заявлению, в пятницу утром начались разминирование и другие подготовительные работы вблизи поврежденного участка 330-киловольтной линии Феросплавная-1, связь с которой станция потеряла шесть месяцев назад.

— Ожидается, что технические специалисты начнут ремонт в субботу с целью восстановить подключение Феросплавной-1 к станции в течение нескольких дней. Это обеспечит ЗАЭС доступ к двум линиям электропередач после ремонта 750-киловольтной линии Днепровская в прошлом месяце, которая была отключена более четырех недель и снова начала поставлять электроэнергию на станцию 23 октября, — говорится в заявлении.

Команда МАГАТЭ, которая работает на ЗАЭС, будет проводить мониторинг новых ремонтных работ.

