7 листопада поблизу окупованої Запорізької АЕС набуло чинності тимчасове локальне перемир’я, укладене за посередництва МАГАТЕ.

Локальне перемир’я біля ЗАЕС

З метою ремонту пошкодженої лінії електропередач Феросплавна-1 поблизу Запорізької АЕС від сьогодні запрацювало тимчасове локальне перемир’я, повідомляє МАГАТЕ.

– Ще одне локальне перемир’я, укладене за посередництва МАГАТЕ, набуло чинності сьогодні поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), відкривши шлях до проведення ремонтних робіт, спрямованих на зміцнення зв’язку станції з енергомережею та запобігання ядерній аварії, – йдеться у заяві генерального секретаря МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

Було зазначено, що поточної домовленості було досягнуто через два тижні після того, як на ЗАЕС було успішно відновлено зовнішнє електропостачання (після місячного відключення), “що також стало можливим завдяки тимчасовим домовленостям про перемир’я, узгодженим за посередництва МАГАТЕ”.

Згідно із заявою, у п’ятницю вранці запрацювало розмінування та інші підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки 330-кіловольтної лінії Феросплавна-1, зв’язок з якою станція втратила шість місяців тому.

– Очікується, що технічні спеціалісти розпочнуть ремонт у суботу з метою відновити підключення Феросплавної-1 до станції протягом кількох днів. Це забезпечить ЗАЕС доступ до двох ліній електропередач після ремонту 750-кіловольтної лінії “Дніпровська” минулого місяця, яка була відключена понад чотири тижні й знову почала постачати електроенергію на станцію 23 жовтня, – йдеться у заяві.

Команда МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, буде проводити моніторинг нових ремонтних робіт.

