Новейшие истребители Су-57 в РФ называют представителями пятого поколения.

Что известно о многофункциональном истребителе пятого поколения Су-57, какие его особенности и технические характеристики – подробнее на Фактах ICTV.

Истребитель Су-57: характеристики

Истребитель Су-57 – это новейший сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения.

Сейчас смотрят

Он был разработан российской объединенной авиастроительной корпорацией (ОАО ОАК).

Этот самолет является носителем ракеты Х-69, которая была создана на базе Х-59 МК2 специально для Су-57, но ее также могут применять и другие истребители.

Первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В декабре 2017 года самолет совершил полет с новыми двигателями, в конце января 2018 года он начал полеты с вооружением.

Су-57 содержит в себе технологии малозаметности и передовую авионику.

Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, а также для поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО противника и мониторинга воздушного пространства на большом расстоянии от места базирования.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале сделал обзор истребителя Су-57.

– Ракета Х-69 создана на базе Х-59 МК2, прежде всего именно под Су-57, его внутренние отсеки прямоугольной формы. Поэтому неудивительно, что она может запускаться с этого боевого самолета. То есть ракета Х-69 входит в комплекс вооружения российского истребителя Су-57. Появление современного боевого самолета Су-57 над Черным морем является достаточно рискованным и может свидетельствовать о недостатке современной тактической авиации в РФ, ведь даже Су-34 и Су-35 имеют свой ресурс и пределы возможностей, – отметил Александр Коваленко.

Точных данных о вероятном количестве Су-57 у России нет. Ориентировочно, это может быть от 10 самолетов.

Также в разных источниках можно встретить информацию, что пять самолетов Су-57 стоят в Ахтубинске на аэродроме 929 испытательного центра Минобороны РФ.

Су-57: технические характеристики самолета

Основные характеристики российского истребителя Су-57:

максимальная скорость – 2 600 км/ч;

масса пустого самолета – 18 500 кг;

размер крыла – 14 м;

длина самолета – 19,7 м;

экипаж – один человек.

Военный самолет Су-57 может наносить удары ракетами Х-69. Общая цена проекта Су-57 оценена в $8-10 млрд.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.