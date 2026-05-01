Су-57: що відомо про винищувач, його особливості та технічні характеристики
Воїни Сил безпілотних систем ЗСУ уразили одразу декілька винищувачів Су-57 на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ. Ці винищувачі у Росії називають представниками п’ятого покоління.
Що відомо про багатофункціональний винищувач п’ятого покоління Су-57, які його особливості та технічні характеристики – детальніше на Фактах ICTV.
Винищувач Су-57: характеристики
Винищувач Су-57 – це новітній надзвуковий бойовий реактивний літак п’ятого покоління.
Він був розроблений російською об’єднаною авіабудівною корпорацією (ВАТ ОАК).
Цей літак є носієм ракети Х-69, яка була створена на базі Х-59 МК2 спеціально для Су-57, але її також можуть застосовувати й інші винищувачі.
Перший політ Су-57 відбувся в січні 2010 року в Комсомольську-на-Амурі. У грудні 2017 року літак здійснив політ із новими двигунами, наприкінці січня 2018 року розпочав польоти з озброєнням. Су-57 містить технології малопомітності та передову авіоніку.
Літак призначений для знищення всіх видів повітряних цілей у далеких і ближніх боях, а також для ураження наземних та надводних цілей із подоланням систем ППО противника й моніторингу повітряного простору на великій відстані від місця базування.
Точних даних про ймовірну кількість Су-57 у Росії немає. Орієнтовно, це може бути від 10 літаків.
У різних джерелах можна натрапити на інформацію, що п’ять літаків Су-57 стоять в Ахтубінську на летовищі 929 випробувального центру Міноборони РФ.
Су-57: технічні характеристики літака
Основні характеристики російського винищувача Су-57:
- максимальна швидкість – 2 600 км/год;
- маса порожнього літака – 18 500 кг;
- розмір крила – 14 м;
- довжина літака – 19,7 м;
- екіпаж – одна людина.
Військовий літак Су-57 може завдавати ударів ракетами Х-69. Загальна ціна проєкту Су-57 оцінена у $8-10 млрд.