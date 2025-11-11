Государственная инициатива єЯсла создана для того, чтобы помочь родителям совмещать работу или учебу с уходом за ребенком раннего возраста.

10 ноября документ передан на подпись президенту, а программа начнет действовать с 1 января 2026 года.

єЯсла: кто может получить помощь

В соответствии с законом №13532, предусматривается ежемесячная денежная помощь на оплату услуг по уходу за детьми в возрасте от 1 до 3 лет.

Кто может получить помощь:

Получить выплаты сможет один из родителей.

Законный представитель ребенка в возрасте 1–3 лет, который вернулся к работе или учебе после декрета.

Программа распространяется на все семьи с детьми, в том числе на внутренне перемещенных лиц.

єЯсла: как оформить и сколько денег будут платить

Выплаты не зависят от уровня доходов семьи. В то же время они прекращаются, если ребенок зачислен в государственный детский сад или он достиг 3-летнего возраста (для детей с инвалидностью — 7–8 лет).

Размер и механизм реализации помощи будет дополнительно утвержден Кабинетом Министров Украины.

В настоящее время планируется установить размер помощи в 8 000 грн на ребенка ежемесячно. Для детей с инвалидностью предусмотрена повышенная помощь — с коэффициентом 1,5, и может достигать до 16 000 гривен в месяц.

Эти средства можно использовать для оплаты услуг няни, ассистента (для детей с инвалидностью), частного детского сада или других форм ухода.

Если родители оставляют ребенка дома, государство берет на себя уплату единого социального взноса (ЕСВ) за период ухода до 3 лет. Финансирование программы осуществляется из государственного бюджета.

Как получить помощь єЯсла

Пока неизвестно, как подать заявку на получение помощи єЯсла, ведь порядок реализации определит Кабинет Министров Украины.

Вероятно, подать заявку можно будет онлайн через Дію или другие электронные сервисы, а процедура будет аналогична другим социальным программам.

Проект еЯсла направлен на создание условий для преодоления негативных демографических тенденций в Украине, в частности — повышение уровня рождаемости и поддержку родителей в совмещении семейных обязанностей с профессиональной деятельностью.

Его цель — обеспечить комплексную поддержку семей в дородовой, послеродовой периоды и во время ухода за ребенком после его рождения, создав стабильные социально-экономические условия для воспитания детей в первые годы жизни.

