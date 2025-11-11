Державна ініціатива єЯсла створена для того, щоб допомогти батькам поєднувати роботу або навчання з доглядом за дитиною раннього віку.

10 листопада документ переданий на підпис президенту, а програма почне діяти з 1 січня 2026 року.

єЯсла: хто може отримати допомогу

Відповідно до закону №13532, передбачається щомісячна грошова допомога на оплату послуг з догляду за дітьми віком від 1 до 3 років.

Хто може отримати допомогу:

Отримати виплати зможе один із батьків.

Законний представник дитини віком 1–3 роки, який повернувся до роботи чи навчання після декрету.

Програма поширюється на всі сім’ї з дітьми, у тому числі на внутрішньо переміщених осіб.

єЯсла: як оформити та скільки грошей платитимуть

Виплати не залежать від рівня доходів родини. Водночас вони припиняються, якщо дитину зараховано до державного дитсадка або вона досягла 3-річного віку (для дітей з інвалідністю — 7–8 років).

Розмір і механізм реалізації допомоги буде додатково затверджений Кабінетом Міністрів України.

Наразі планується встановити розмір допомоги у 8 000 грн на дитину щомісяця. Для дітей з інвалідністю передбачена підвищена допомога — з коефіцієнтом 1,5, і може сягати до 16 000 гривень на місяць.

Ці кошти можна використовувати для оплати послуг няні, асистента (для дітей з інвалідністю), приватного дитячого садка чи інших форм догляду.

Якщо батьки залишають дитину вдома, держава бере на себе сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за період догляду до 3 років. Фінансування програми здійснюється з державного бюджету.

Як отримати допомогу єЯсла

Наразі невідомо, як подати заявку на отримання допомоги єЯсла, адже порядок реалізації визначить Кабінет Міністрів України.

Імовірно, подати заявку можна буде онлайн через Дію або інші електронні сервіси, а процедура буде аналогічна іншим соціальним програмам.

Проєкт єЯсла спрямований на створення умов для подолання негативних демографічних тенденцій в Україні, зокрема — підвищення рівня народжуваності та підтримку батьків у поєднанні сімейних обов’язків із професійною діяльністю.

Його мета — забезпечити комплексну підтримку родин у допологовий, післяпологовий періоди та під час догляду за дитиною після її народження, створивши стабільні соціально-економічні умови для виховання дітей у перші роки життя.

