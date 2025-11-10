Российские войска сконцентрировали значительные силы в районе Покровска и пытаются прорвать украинскую оборону, чтобы установить полный контроль над Донецкой областью.

Об этом заявил изданию New York Post главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Враг пытается прорвать оборону ВСУ в районе Покровска

По его словам, украинские силы прочно удерживают позиции в стратегически важном городе.

Как пишет издание, из примерно 700 тыс. российских военных, находящихся на территории Украины, около 150 тыс. переброшено именно в направлении Покровска.

К наступлению привлечены механизированные группы и четыре бригады морской пехоты.

— Ситуация на передовой действительно напряженная, враг проводит стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая превосходство в попытке прорвать нашу линию обороны, чтобы захватить этот район, — сказал он.

Сырский напомнил, что после сентябрьской контратаки, во время которой оккупанты потеряли около 13 тыс. военных, а украинские силы освободили более 165 квадратных миль территории (около 427 квадратных километров. – Ред.), ситуация изменилась. Сейчас инициатива перешла к врагу.

— Они продолжают показывать эту территорию на своих картах так, как будто она находится под их контролем. Это представление – что враг захватил практически все и вот-вот с этим покончит – не соответствует действительности, — отметил Сырский.

Главнокомандующий пояснил, что цель России заключается в окружении Покровска и соседних населенных пунктов с севера, юга и востока.

Таким образом россияне стремятся перекрыть линии снабжения и вытеснить остатки гражданского населения, реализуя последнюю фазу своей операции по захвату всей Донецкой области.

